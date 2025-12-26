ТАСС провел благотворительную акцию для воспитанников приюта на Сольбе

Мероприятие прошло при поддержке фонда "Русское наследие"

Редакция сайта ТАСС

© Олег Елков/ ТАСС

ТАСС, 26 декабря. Благотворительную акцию для воспитанников приюта при Николо-Сольбинском женском монастыре в Ярославской области провело информационное агентство России ТАСС совместно с партнерами. В преддверии новогодних праздников сотрудники управления общественных коммуникаций и международных проектов агентства привезли детям подарочные наборы со сладостями.

В фонде "Русское наследие", который поддержал акцию, считают, что помощь социальным учреждениям должна носить системный характер. Руководитель фонда Владимир Хмелев отметил важность работы в регионах, где каждая такая инициатива становится реальным инструментом помощи для детей и семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. По его словам, подобные проекты укрепляют доверие, солидарность и ответственность в обществе.

В организации акции приняли также участие представители волонтерского движения "Нужные вещи" (г. Москва) Марина Ли и Ольга Хлебникова, которые на постоянной основе помогают социальным учреждениям и детским домам в различных регионах страны. Поддержку мероприятию оказал и популярный российский видеоблогер Валентин Петухов (Wylsacom).

Как отметили организаторы, задача таких инициатив – создать для детей атмосферу чуда и личного участия, чтобы поддержать их не только подарками, но и душевным теплом.