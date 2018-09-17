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Бастрыкин наградил представителей СМИ за объективные публикации о работе СК

Среди награжденных – корреспондент ТАСС Александр Шашков
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин Зураб Джавахадзе/ТАСС
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Зураб Джавахадзе/ТАСС

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин наградил ведомственными медалями, благодарностями, ценными и памятными подарками журналистов, победивших в ежегодном конкурсе работ по формированию объективного общественного мнения о деятельности ведомства.

В числе награжденных – специальный корреспондент редакции чрезвычайных происшествий и оперативной информации ТАСС Александр Шашков. Его интервью с руководителем управления учебной и воспитательной работы СК России Сергеем Петровым "СК РФ изучает идею создания своей психологической службы" заняло второе место в номинации "Лучшая работа, посвященная учебно-воспитательной и внепроцессуальной деятельности Следственного комитета".

Сергей Петров – бывший десантник, который одним из первых был удостоен звания Герой России за операцию с высадкой десанта в Аргунском ущелье, где находились базы боевиков. В интервью ТАСС он рассказал о том, как в СК развивают кадетское движение и выстраивают систему внутренней мотивации, воспитывая молодых сотрудников на вдохновляющих примерах из жизни ветеранов.

По словам Александра Шашкова, о Следственном комитете он пишет с момента, когда организация еще только создавалась в 2007 году, как Следственный комитет при прокуратуре (СКП).

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