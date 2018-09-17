Бастрыкин наградил представителей СМИ за объективные публикации о работе СК

Фотографии ТАСС представлены на выставке о детях Первой мировой войны в Екатеринбурге

В экспозицию "Самые уязвимые… Детям Первой мировой посвящается" вошли снимки, сделанные в разных странах в период с 1914 по 1921 годы

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