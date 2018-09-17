Отвергая стереотипы: порталу "Это Кавказ" исполнилось 3 года

Информационно-познавательному ресурсу ТАСС "Это Кавказ" исполнилось 3 года. За это время портал обзавелся многомиллионной аудиторией поклонников, а его публикации были отмечены престижными профессиональными премиями.

"Это Кавказ" стал первым мультимедийным проектом ТАСС о российских регионах. Рассказывая о Северном Кавказе без политики и стереотипов, он открыл его с неизвестной для многих читателей стороны. Удивительные люди, яркие традиции, самобытная культура, ценности жизни – журналисты портала пишут обо всем лучшем и интересном, что есть в северокавказских республиках.

Аудитория ресурса уверенно растет: за последний год количество уникальных посетителей составило 3,3 млн, а всего за время работы портала его читателями стали 8,5 млн человек.

В числе самых читающих портал регионов – Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский и Ставропольский края, Дагестан, Республика Башкортостан, Свердловская и Ростовская области, Татарстан, а также государства СНГ и некоторые зарубежные страны – США, Германия и Израиль.

Особой популярностью у читателей пользуются рубрики "Общество", "Традиции", "Туризм" и "Хороший вкус". В топ самых популярных материалов за прошедший год вошли история Баканай Абдусаламовой, жены российского супертяжеловеса Маго: "Никто не может запретить мне уйти, но я буду с мужем всегда", "Сколько жен и детей у Рамзана Кадырова и другие вопросы туристов в Грозном", а также интервью со 100-летней долгожительнице из Северной Осетии: "Судьба не дала насытиться счастьем".

Важно отметить, что команда портала не только рассказывает о регионе со страниц своего ресурса, но и выступает организатором и партнером различных акций. Так, в начале сентября в рамках совместного проекта Министерства РФ по делам Северного Кавказа и ТАСС на зданиях в центре Москвы появились граффити с хэштегами #etokavkaz и #северныйкавказ с изображением достопримечательностей региона. Цель проекта – рассказать жителям и гостям Москвы о красоте Северного Кавказа, показать природные особенности региона, популяризовать его как туристическое направление.

В ближайшие выходные – 22 и 23 сентября – портал "Это Кавказ" приглашает москвичей и гостей столицы на Тверскую площадь. Здесь пройдет фестиваль "Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств", организованный Министерством РФ по делам Северного Кавказа и ТАСС. В программе –различные интерактивные площадки, веселый квест с познавательными заданиями и подарками для победителей от портала "Это Кавказ", а также концертная программа, в которой примут участие победители регионального этапа фестиваля в номинациях "Вокальное искусство", "Музыкальное исполнительное искусство", "Поэзия", "Хореография" и др.

Редакция портала "Это Кавказ" готовит и еще один подарок для своих читателей – спецпроект "Звездный Грозный", посвященный юбилею столицы Чечни, которой в этом году исполняется 200 лет. В честь этого события команда портала намерена выпустить интерактивный путеводитель по городу с рекомендациями знаменитостей.