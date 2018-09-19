Победителей VII Всероссийского радиофестиваля "Голос Кавказа" назовут в Махачкале

20 сентября в Махачкале объявят победителей VII Всероссийского радиофестиваля "Голос Кавказа", посвященного памяти первого Президента Чеченской Республики, Героя России А. А. Кадырова.

По сообщению организаторов мероприятия – Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации и Федерального агентства по делам национальностей – в этом году на конкурс поступило около 250 работ из 40 российских регионов, от Калининграда до Владивостока. Лучшие работы вошли в шорт-лист, который опубликован на сайте фестиваля "Голос Кавказа" (www.golos-kavkaza.ru). В числе финалистов – радиостанции из Липецка, Дагестана, Ростова-на-Дону, Грозного, Воронежа, Ноябрьска, Нижнего Новгорода и других регионов.

Жюри оценивало работы по трем номинациям: "Информационная программа", "Тематическая программа" и "Утреннее шоу". Как отметил председатель экспертного совета радиофестиваля, первый заместитель министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Саид-Селим Абдулмуслимов, "с каждым годом наблюдается рост качества материалов, которые участвуют в конкурсе, и расширение их географии".

ТАСС участвует в работе фестиваля и оказывает ему информационную поддержку. Как рассказала руководитель управления продаж информационных продуктов агентства Наталия Харисова, в рамках фестиваля проходят мастер-классы и творческие встречи, на которых у журналистов различных СМИ есть возможность поделиться опытом и своими творческими планами, обменяться мнениями по актуальным вопросам профессиональной деятельности, рассказать о новых и уже существующих информационных продуктах и услугах. "Обратная связь с коллегами из регионов для нас очень важна, поскольку позволяет постоянно совершенствовать наши информационные продукты, делая их более интересными и адресными для конечного потребителя", – отметила Харисова.

Напомним, Всероссийский радиофестиваль "Голос Кавказа" проводится с 2012 года. Его цель – сохранение и преумножение культурных ценностей народов России и укрепление межнациональных отношений, показ лучших образцов информационных материалов региональных радиостанций, выявление талантливых сотрудников и обмен опытом между радиовещателями.