Корреспондент ТАСС стала призером конкурса "Каспий без границ"

Корреспондент ТАСС по Ростовской области Елена Гриценко заняла третье место на международном журналистском конкурсе "Каспий без границ", который прошел в рамках Каспийского медиафорума в Астрахани. В этом году на конкурс поступило рекордное количество заявок – 141, что более чем в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.



Елена Гриценко удостоилась награды за серию работ в номинации "Открывая страны Каспия" (публикации, посвященные культуре, достопримечательностям и туризму). Жюри конкурса особо отметило материалы о семье коллекционера из Дагестана – "Как отцовское увлечение становится музеем" и о возрождении технологии производства сулевкентской керамики "Знак бесконечности на кувшине".



Награду корреспонденту ТАСС передали заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин и руководитель администрации губернатора Астраханской области Канат Шантимиров. Кроме диплома, Елена Гриценко получила приз от партнера форума – компании "Лукойл".



Журналистский конкурс среди СМИ Прикаспия проводится в седьмой раз (до 2017 года он назывался "Каспийская мечта"). Организатор конкурса – администрация губернатора Астраханской области.