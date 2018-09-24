Форум NDEXPO-2018 пройдет при информационной поддержке ТАСС

ТАСС, 24 сентября. Пятый международный форум NDEXPO-2018 состоится 25-26 сентября на площадке технопарка "Сколково". Мероприятие пройдет под девизом "Высокие технологии для устойчивого развития", а его главной темой станет обсуждение факторов, способных обеспечить глобальное технологическое лидерство.

Представители крупнейших российских промышленных компаний и бизнес- структур, федеральных органов власти и эксперты соберутся на площадке NDEXPO-2018, чтобы обсудить перспективы и направления инновационного и технологического развития России, продемонстрировать образцы наукоемкой продукции и услуг для базовых отраслей промышленности, а также представить новые проекты и решения для продвижения высоких технологий на внутренний и внешний рынки.

Деловую программу форума откроет пленарное заседание "Глобальное технологическое лидерство: прорывные технологии и скорость изменений". Задачи достижения технологического лидерства связаны с обеспечением конкурентоспособности, развитием и внедрением прорывных технологий, инвестиций в человеческий капитал. Какие факторы определяют успешность внедрения прорывных технологий, как изменение технологического уклада влияет на стратегию крупных компаний и какие ресурсы наиболее критичны на пути к технологическому лидерству – эти и другие вопросы будут в центре внимания участников заседания.

Дискуссия "Трансфер технологий: потребности госкомпаний и реалии рынка" будет посвящена проблемам развития российского рынка услуг. Эксперты рассмотрят лучшие практики и методики по выявлению запросов на разработку и адаптацию технологий, обсудят существующие барьеры в этой сфере и пути их преодоления.

Особый акцент в деловой программе NDEXPO-2018 сделан на цифровизации. Эта тема будет обсуждаться в рамках нескольких панельных дискуссий: "Цифровизация как элемент повышения конкурентоспособности крупных высокотехнологичных компаний", "Умный город", "Начни цифровую энергетику с себя" и др. Делегаты рассмотрят опыт цифровизации крупных промышленных компаний России, обсудят вопросы развития "сквозных" цифровых технологий и их использования в различных секторах экономики, задачи цифровизации электроэнергетики и другие актуальные вопросы.

Деловая программа форума также включает в себя ряд круглых столов и презентаций. Так, на круглом столе "Финансирование технологий будущего: завтра наступает сегодня" будут рассмотрены вопросы инвестирования в прорывные и актуальные инновации. Участники дискуссии обменяются опытом построения успешных моделей финансирования для капиталоемких проектов в сфере новых бизнесов.

На выставочной площадке NDEXPO-2018 будут представлены новые продукты и решения для ключевых отраслей российской промышленности и международных рынков.

Также на полях форума состоится подписание соглашений о сотрудничестве.

Международный форум NDEXPO проводится по инициативе Госкорпорации "Росатом" и при поддержке АНО "Агентство по технологическому развитию" и Фонда "Сколково".

ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

Более подробную информацию о программе NDEXPO-2018 можно прочитать на официальном сайте ndexpo.ru.