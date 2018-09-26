ТАСС представляет фотовыставку "Год балета в России"

ТАСС, 26 сентября. "Год балета в России" – так называется фотовыставка, открывшаяся перед штаб-квартирой ТАСС на Тверском бульваре, 2. Экспозиция посвящена Году балета в России, которым объявлен 2018 год.

Балет по праву считается визитной карточкой и гордостью русской культуры, поэтому на выставке зрители увидят звезд российского балета и известные постановки, которые неизменно собирают полные залы поклонников не только в нашей стране, но и за рубежом.

Фотокорреспонденты ТАСС запечатлели наших выдающихся современников, представителей русской балетной школы: Светлану Захарову и Диану Вишневу, Марию Александрову и Александра Волчкова, Николая Цискаридзе и Наталью Осипову, Никиту Четверикова и Оксану Кардаш, Анну Никулину и Ивана Васильева, Екатерину Шипулину и Викторию Терешкину. На снимках можно увидеть сцены из балетов "Жизель", "Баядерка", "Щелкунчик", "Коппелия", "Сильвия", "Лебединое озеро", "Дон Кихот", "Ромео и Джульетта" и других.

Помимо классических, здесь также представлены и современные постановки. В их числе – один из сюжетов балета "Up & Down" Театра балета под руководством Бориса Эйфмана.

Выставку "Год балета в России" можно будет увидеть до конца октября.