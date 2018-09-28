Юбилейный Всемирный конгресс русской прессы прошел при поддержке ТАСС

Юбилейный ХХ Всемирный конгресс русской прессы прошел с 25 по 27 сентября в Нью-Йорке. В работе форума приняли участие около 200 руководителей и ведущих журналистов русскоязычных СМИ из более чем 50 государств, политики и общественные деятели России и стран СНГ. Организаторами конгресса выступили Всемирная ассоциация русской прессы (ВАРП) и Национальный оргкомитет США при содействии информационного агентства ТАСС и Фонда сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой.

В этом году в центре внимания форума были профессиональные вопросы деятельности СМИ и значение прессы в жизни диаспор. Участники конгресса обсудили также развитие мирового русскоязычного информационного пространства и взаимодействие журналистского сообщества в свободном и объективном освещении событий в России и за рубежом.

"Большая всемирная летучка"

С приветствием к участникам конгресса обратился президент России Владимир Путин. "Ваши ежегодные встречи дают хорошую возможность для конструктивного, содержательного диалога между представителями многочисленных русскоязычных печатных и электронных средств массовой информации, действующих в разных странах мира", – говорится в обращении, размещенном на сайте Кремля. Глава государства подчеркнул, что возглавляемые участниками конгресса СМИ ведут востребованную работу по распространению правдивой информации о России и формированию объективного образа страны за рубежом.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал огромной заслугой русскоязычной журналистики сохранение связей между соотечественниками по всему миру. "Всех вас можно назвать дипломатами русского слова – вы легко преодолеваете любые границы и барьеры, рассказываете о России искренне и подробно", – говорится в телеграмме главы правительства, направленной в адрес участников конгресса.

По словам руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ Михаила Сеславинского, Всемирный конгресс русской прессы – это площадка для делового, серьезного обсуждения проблем современной периодической печати. "Русская пресса в России переживает те же проблемы, которые переживают и мировые медиа, – отметил он, выступая на открытии форума. – Мы видим, что существует лишь один путь сохранения экономической самостоятельности – это цифровая трансформация, привлечение целевой аудитории на сайты. Достоверность информации, отсутствие фейковых новостей – это те факторы, которые привлекают людей на сайты".

Важность дискуссий по вопросам сохранения русского языка, культурного языкового пространства отметил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. "Та схватка, которую мы, к сожалению, наблюдаем в информационном поле в последнее время, конечно, мешает и политикам, и дипломатам, – отметил он. – Именно поэтому роль русскоязычных средств массовой информации велика".

"Большой всемирной летучкой" назвал юбилейный форум президент ВАРП Виталий Игнатенко. Сейчас русскоязычная пресса присутствует в 83 странах, отметил он. 20 лет назад, когда была создана ВАРП, русскоязычные издания были только в трех штатах США, а теперь они есть по всей Америке.

Мост взаимопонимания

Президент нью-йоркского района Бруклин, в котором состоялся конгресс, Эрик Адамс отметил, что форум создает мост взаимопонимания между народами США и России. "Тот факт, что сегодня представители русскоязычной прессы собрались здесь, свидетельствует о том, что мы постепенно создаем этот мост взаимного понимания, – подчеркнул он. – Место проведения конгресса не случайно, ведь Бруклин с его большой русскоговорящей диаспорой – это Москва в Америке", – заявил Адамс на открытии форума.

Обращаясь к участникам конгресса, сенатор законодательного собрания штата Нью-Йорк Марти Голден выразил убеждение, что США и России необходимо расширять контакты между людьми, что будет способствовать укреплению взаимопонимания между странами. "США и Россия – великие державы, они должны работать совместно, стремиться к достижению целей, отвечающих общим интересам, – подчеркнул он. – Нам надоели фейковые новости, мы хотим настоящих новостей, и именно об этом нужно вести речь сегодня".

Борьба за объективность

Одной из ключевых тем обсуждения стал обмен информацией между русскоязычными СМИ в разных странах, а также вопросы профессионального менеджмента. Им было посвящено пленарное заседание, участники которого обсудили роль русскоязычных СМИ как платформы межнационального культурного общения.

"Прозвучавшее на форуме предложение об организации курсов современного менеджмента печатных и электронных СМИ очень интересно, – отметил в беседе с корр. ТАСС президент ВАРП Виталий Игнатенко. – Мы готовы оказать активную помощь в организации курсов по повышению профессиональной подготовки менеджеров как печатных, так и электронных СМИ".

Весьма актуальным, по его словам, является и предложение об активизации обменов между различными русскоязычными медиа разных стран. "Это расширит возможности предоставления читателям русскоязычных СМИ объективной информации", – подчеркнул он.

Выступая на пленарном заседании, руководитель израильского телеканала ITON-TV Александр Вальдман отметил, что русскоязычные СМИ должны уделять особое внимание противодействию русофобии. "Современная форма русофобии – это антироссийскость, – считает Вальдман. – Это несколько непривычный термин, но он отражает смысл того, что происходит: это пропаганда, направленная против России, против русских. К сожалению, мы с этим сталкиваемся".

Руководитель интернет-ресурса "Еврогармония", журналист из Нидерландов Раиса Вагнер, обращаясь к участникам заседания, подчеркнула, что правдивая и объективная информация о России – важнейшая задача русскоязычной прессы зарубежья. "Я создала этот ресурс с тем, чтобы донести до народа Нидерландов правду о России, о ее культуре, – отметила она. – Негативную информацию о России распространяют те, кому это выгодно. Для того, чтобы противостоять этой пропаганде, необходима большая открытость, демонстрация готовности к диалогу".

"Россия, которую мы сохранили"

В дни работы конгресса в Генеральном консульстве РФ в Нью-Йорке открылась историко-документальная выставка "Россия, которую мы сохранили". Она была организована совместно с Российской государственной библиотекой (Москва) и Российской национальной библиотекой (Санкт-Петербург). В экспозицию включены уникальные экспонаты, рассказывающие об истории печати русского зарубежья в США – газеты, журналы, альманахи и книги на русском языке, в разное время выпущенные в Америке.

"На выставке представлены уникальные образцы русской прессы более чем за 100 лет, – отметил ответственный секретарь Всемирного конгресса русской прессы, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. – В экспозицию включены работы великих русских писателей, великих журналистов, и знакомство с ними рождает чувство гордости за то дело, которому мы служим вот уже много лет".

Еще одна выставка была посвящена истории Всемирного конгресса русской прессы. С помощью фотографий ТАСС экспозиция "ВАРП – ХХ" рассказала о самых ярких моментах из двадцатилетней истории форума, учрежденного в 1999 году по инициативе ТАСС и ряда старейших русскоязычных СМИ зарубежья. На первом конгрессе и была создана ВАРП, которая сейчас является единственным международным объединением русскоязычных журналистов, издателей и руководителей печатных, электронных и иных СМИ, живущих и работающих за рубежом.

На турецких берегах

ХХI Всемирный конгресс русской прессы пройдет в октябре 2019 года в Турции. Об этом Михаил Гусман сообщил на итоговом заседании форума.

"Предстоящий форум будет способствовать развитию турецко-российских отношений, – отметил заместитель председателя Федерации журналистов Турции, председатель Союза журналистов города Аланьи Мехмет Али Дим. – Я проинформировал о планах проведения конгресса президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, и они поддержали эту идею". По его словам, приглашение принять участие в работе конгресса будет также направлено президенту Турции.