Проект ТАСС стал призером международного конкурса Kantar Information is Beautiful Award

Спецпроект ТАСС "Италия. История одного падения" завоевал награду на международном конкурсе Kantar Information is Beautiful Award. На церемонии вручения призов 2018 года, которая прошла в Нью-Йорке, работа агентства получила "серебро" в номинации "Карты, места и пространства".

Второй год подряд ТАСС становится единственным из российских СМИ, удостоенным премии в основных номинациях. В конкурсе, который проводится с 2012 года, участвуют лучшие мировые проекты с точки зрения визуализации данных, инфографики, интерактивных возможностей и искусства подачи информации.

Спецпроект, разработанный студией инфографики ТАСС, рассказывает об арктической экспедиции на дирижабле "Италия", а также о спасательной операции, ключевую роль в которой сыграл советский ледокол "Красин". Работа сочетает в себе сразу несколько видов инфографики: 3D-модель дирижабля в разрезе, анимированную 3D-модель момента его крушения, а также две интерактивные карты, одна из которых является масштабной реконструкцией маршрутов всех основных участников поисковой операции и ее ключевых событий.

"Удивительная и прекрасная работа. Судьи действительно были в нее влюблены. Вы большие молодцы. Надеюсь, что в следующем году мы опять вас увидим в списке номинантов. И победителей!" – отметил автор премии, журналист и эксперт по визуализации данных Дэвид Маккендлесс.

Всего в номинации "Карты, места и пространства" борьбу за награду вели 95 участников, в том числе известные СМИ, крупные университеты и научно-исследовательские центры, частные компании и индивидуальные лица. В шорт-лист номинации "Карты, места и пространства" вошли 11 работ, в том числе проекты Bloomberg, Washington Post, Zeit Online и Vox. Золото получил проект Bloomberg "Вот как Америка использует свои земли", а бронзу – проект Zeit Online "Городские пейзажи: Моцарт, Маркс и диктатор".

Среди победителей 2018 года в разных номинациях – National Geographic, Bloomberg, The Guardian, Reuters. Всего в лонг-лист конкурса вошли 570 работ.

Проекты оценивала международная команда из 47 экспертов в области визуализации данных. В состав жюри премии в этом году был приглашен руководитель студии инфографики ТАСС Алексей Новичков. Он также вручил приз МИА "Россия сегодня" в номинации "Лучшая работа на иностранном языке", которая присуждалась вне основного конкурса.

В прошлом году спецпроект ТАСС "Когда пришел Наполеон", посвященный реконструкции русского похода Наполеона, получил "золото" в категории "Окружающая среда и карты". Работы ТАСС, подготовленные с участием студии инфографики, неоднократно становились призерами и других международных профессиональных конкурсов. В их числе – Digital Communications AWARDS, European Digital Media Awards, European Design Awards, Best of Digital Design Competition, а также конкурс в области инфографики Malofiej.