Журналист ТАСС получила премию JOY за освещение темы недвижимости

Журналист ТАСС Елена Мишина стала лауреатом премии JOY (Journalist Of The Year in Rеаl Estate), которая ежегодно вручается представителям медиа, освещающим темы рынка недвижимости. На церемонии награждения победителей, которая состоялась вчера в Москве, представитель агентства была признана лучшей в номинации "Новостник года".

Премия, учрежденная в 2011 году, проводится ассоциацией профессионалов рынка недвижимости REPA (Rеаl Estate Professionals’ Association) при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В состав жюри входят лидеры мнений рынка недвижимости в области маркетинга и связей с общественностью, журналистики и издательского дела, работающие в крупных девелоперских компаниях, а также руководители коммуникационных агентств.

"Было очень приятно получить признание в именно в профильной номинации "Новостник года", еще одно свидетельство того, что новости ТАСС в отрасли недвижимости востребованы! – поделилась эмоциями Елена Мишина. – В эти дни исполняется раз ровно год с того момента, как я занялась этой новой для себя темой в качестве тогда еще спецкора редакции Московского региона. Тогда я и подумать не могла, что это выльется в отдельное направление".

По словам лауреата, "новости рынка недвижимости именно в стандарте и формате ТАСС – достоверном, с подтверждающими цитатами, прописанными бэкграундами и контекстом – оказались очень нужны читателям. Теперь у нас есть отдельное отраслевое направление, и задача на следующий год – развивать и крупные жанры".

Этой осенью на сайте tass.ru начал работать специальный раздел "Недвижимость". Новый проект публикует всю самую важную и актуальную информацию об этом сегменте экономики: от аналитики, обзоров, интервью и комментариев ведущих специалистов отрасли до текущих новостей. Наглядное представление о положении дел помогает составить разнообразный медийный контент: фото, видео, инфографика.