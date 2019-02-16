Спецпроекты ТАСС взяли еще четыре награды SND Best of digital

ТАСС, 16 февраля. Сразу четыре специальных проекта ТАСС получили высокие оценки жюри международного конкурса SND Best of digital. Лонгрид "Тунгусский метеорит: что упало, то пропало" стал обладателем двух "бронзовых" медалей – в номинации Story Page Design – News Features and Planned Covered и Format – Use of maps. Спецпроект "Италия". История одного падения" тоже получил "бронзу" за уникальные интерактивные карты. Несколькими днями ранее этот лонгрид уже был удостоен "серебряной" медали SND. "Бронза" также досталась проектам "Анализируй Эдо" и "Буран". Разбор полета" в номинации Story Page Design – News Features and Planned Covered.
В конкурсе, который проводится Ассоциацией новостных дизайнеров (Society for News Design, SND), участвуют лучшие мировые проекты в сфере цифровой журналистики. Итоги 2018 года подводили 13 экспертов из США и других стран мира. Наряду со спецпроектами агентства призерами конкурса в этом году стали работы The New York Times, The Washington Post, Reuters, National Geographic, South China Morning Post и других известных брендов мирового медиарынка.
"Когда мы впервые получили международную награду, эйфория была невероятной. Хотелось свернуть горы и сделать еще очень много. Сделать то, что привлечет новую аудиторию, получит отклик у экспертного сообщества, докажет, что премия была неслучайной, что мы заслуживаем быть в числе лучших, – рассказала Маргарита Головина, руководитель редакции сайта tass.ru. – И спасибо всем участникам этой невероятно сложной и кропотливой работы. Мы вновь на одной строчке с The Washington Post, Reuters, National Geographic, а значит, мы идем правильным путем, делаем один из лучших продуктов в мире".
Специальные проекты в ТАСС создает целая команда профессионалов из разных подразделений агентства: группа специальных проектов редакции tass.ru (руководитель группы Александр Бычков, редакторы Дарья Донина, Тимур Фехретдинов и Кристина Недкова), студия инфографики (руководитель студии Алексей Новичков, старший редактор Сабина Вахитова, дизайнеры Антон Мизинов и Константин Каковкин, ведущие иллюстраторы Анастасия Зотова и Александр Волков), дизайн-студия (руководитель студии Владислав Важник, дизайнеры Ольга Ивакова и Екатерина Седогина, верстальщики Андрей Горошевский и Павел Шугаев), редакция мультимедиа-контента (ведущий специалист Максим Макаров, бильд-редактор Павел Куколев), за перевод текстов на английский язык отвечает редакция информации для иностранных подписчиков в лице Андрея Старкова и Филипа Агиона. Маргарита Головина, руководитель редакции сайта tass.ru, и Тамара Казарина, руководитель отдела контент-продюсирования сайта tass.ru, утверждают идеи проектов и решают, достойны ли они увидеть свет.
ТАСС второй год подряд становится призером конкурса SND Best of digital. В прошлом году четыре проекта агентства были удостоены специальных наград конкурса, причем два из них – в двух номинациях.
Работы агентства неоднократно получали награды и других международных профессиональных конкурсов. В их числе – Digital Communications AWARDS, European Digital Media Awards, European Design Awards, а также конкурс в области инфографики Malofiej.
Великолепная четверка
В проекте "Тунгусский метеорит: что упало, то пропало" рассказывается об обстоятельствах произошедшего, а также приводятся описания очевидцев и аргументы сторонников четырех гипотез явления – приоритетных (кометной и астероидной) и альтернативных (геофизической и техногенной).
Главным украшением лонгрида стали две художественные иллюстрации в формате 360 градусов. Первая воссоздает момент полета болида над рекой Подкаменная Тунгуска, а вторая показывает уничтоженный лес, увиденный исследователем Леонидом Куликом, первым из ученых добравшимся до эпицентра взрыва.
Лонгрид "Анализируй Эдо" посвящен важным и характерным сторонам городской жизни Японии XVII-XIX веков: театрам, баням, соревнованиям борцов сумо, кварталу удовольствий и многому другому.
Спецпроект выполнен в формате интерактивного путешествия из старой столицы Японии - Киото в новую – Эдо (ныне – Токио). Пользователя сопровождают бродячие актеры мандзаи – типичные персонажи эпохи Эдо (1603–1868 годах). Диалоги мандзаев, стилизованные под традиционную японскую поэзию, были написаны специально для проекта. В качестве фона лонгрида использован интерактивный "свиток", также созданный с нуля.
"Буран". Разбор полета" состоит из четырех глав и содержит интерактивные вставки, в том числе поэтапные схемы взлета и посадки космического корабля. ТАСС воссоздал подробную 3D-модель "Бурана", в которой учтены мельчайшие детали: от покрытия корпуса ракетоплана до содержимого его грузового отсека. Кроме того, авторы проекта сравнили советскую космическую систему "Энергия – Буран" с американской системой Space Shuttle, а также собрали всю информацию о "наследии" "Бурана", в том числе об уцелевших летных экземплярах. В проекте используются уникальные документальные кадры, предоставленные ТАСС Телестудией Роскосмоса.
"Италия". История одного падения" первым среди проектов ТАСС взяла в этом году премию SND – в ночь на понедельник, 11 февраля, стало известно, что лонгрид награжден "серебром" в номинации Story Page Design – News Features and Planned Covered. Это уже не первая победа проекта. В прошлом году он получил награду на конкурсе Kantar Information is Beautiful Award.
Проект рассказывает об одном из самых ярких и драматических эпизодов в истории освоения Арктики. В нем воссоздается экспедиция Умберто Нобиле на дирижабле на Северный полюс, его крушение и спасательная операция с участием советского ледокола "Красин". Работа сочетает в себе сразу несколько видов инфографики: 3D-модель дирижабля в разрезе, анимированную 3D-модель момента его крушения, а также интерактивные карты.