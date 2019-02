Спецпроекты ТАСС взяли еще четыре награды SND Best of digital

ТАСС, 16 февраля. Сразу четыре специальных проекта ТАСС получили высокие оценки жюри международного конкурса SND Best of digital. Лонгрид "Тунгусский метеорит: что упало, то пропало" стал обладателем двух "бронзовых" медалей – в номинации Story Page Design – News Features and Planned Covered и Format – Use of maps. Спецпроект "Италия". История одного падения" тоже получил "бронзу" за уникальные интерактивные карты. Несколькими днями ранее этот лонгрид уже был удостоен "серебряной" медали SND. "Бронза" также досталась проектам "Анализируй Эдо" и "Буран". Разбор полета" в номинации Story Page Design – News Features and Planned Covered.