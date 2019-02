Проекты ТАСС победили в объединенном конкурсе "Золотой сайт и Золотое приложение"

Церемония награждения лауреатов конкурса "Золотой сайт и Золотое приложение" прошла вчера вечером в клубе Deworkacy. Жюри отметило сразу два проекта агентства ТАСС.

Спецпроект ТАСС "Италия". История одного падения" занял первое место в номинации "Лучший одностраничный сайт/лэндинг". По словам заместителя главного редактора ТАСС Дарьи Пенчиловой, курирующей диджитал-направление в агентстве, "когда ребята только начинали работать над проектом "Италия", мы уже из опыта понимали, что он соберет награды. Так и случилось – несколько крупных международных наград и вот российская. Но самое важное, когда работу оценили и профессионалы, и пользователи. Наверное, по этому признаку проект можно считать лучшим, что мы сделали".

Отметим, что за последнее время это уже вторая победа проекта – несколько дней назад он получил серебро и бронзу в различных номинациях международного конкурса SND Best of digital, который проводится Ассоциацией новостных дизайнеров (Society for News Design, SND). В проекте рассказывается об уникальной арктической экспедиции 1928 года под командованием Умберто Нобиле на дирижабле "Италия". ТАСС подробно писал об этом в своих публикациях.

В номинации "Образовательный портал, научно-популярный сайт, блог" третье место занял научно-популярный мультимедийный портал ТАСС "Чердак: наука, технологии, будущее". "Для нас крайне важно, что профессиональное сообщество отметило перезапуск нашего проекта "Чердак", – продолжает Пенчилова. – Мы делаем ставку на развитие тематической вертикали науки, и редизайн "Чердака" был важным шагом на этом пути, особенно учитывая, в какие сжатые сроки была сделана эта работа".

Сегодня портал – один из самых читаемых научных ресурсов в стране. С момента запуска его посетителями стали свыше 8,7 млн пользователей интернета. Ориентированный на молодежную аудиторию, увлекающуюся техникой, современными технологиями и передовыми исследованиями, он рассказывает о самых заметных достижениях отечественной и мировой науки. Портал тесно сотрудничает с такими крупнейшими вузами страны, как МГУ, МФТИ, ИТМО, УРФУ, ДВФУ.

Конкурс "Золотой сайт" проводится в Рунете с 1997 года. В разные годы его жюри возглавляли дизайнер Артемий Лебедев, журналист, блогер Антон Носик, писатель, кинокритик, радиоведущий Алекс Экслер, общественный деятель, эксперт российской интернет-отрасли Сергей Плуготаренко и другие. В 2014 году конкурс перезапустили с участием идеолога проекта Михаила Вахтерова, Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и группы проектов RUWARD.

ТАСС не первый раз входит в число лауреатов конкурса. Из недавних побед – первое место в номинации "Образовательный портал, научно-популярный сайт, блог", которое занял проект "1917. Столкновение с бездной".