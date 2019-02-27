Фотовыставка "Театр в объективе ТАСС" открылась в Новосибирске

Уникальную коллекцию фотографий о театре представило ведущее информационное агентство России в Новосибирске, где сегодня открылась фотовыставка "Театр в объективе ТАСС. Новосибирск". Экспозиция проходит на площадке Новосибирского театра оперы и балета в рамках Всероссийского театрального марафона, который охватит в этом году все регионы – от Владивостока до Калининграда.

Открыл фотовыставку ТАСС заместитель генерального директора агентства Андрей Соколов. Ее первыми гостями стали вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, а также члены оргкомитета Года театра.

В экспозиции представлены более 50 архивных и современных снимков за последние 70 лет – с 1948 по 2018 годы. Они позволяют проследить развитие театрального и балетного искусства в Сибири, вспомнить великие имена и знаменитые постановки крупнейших театров региона, заглянуть за кулисы театральной жизни. Среди героев – народный артист РСФСР Валерий Егудин на премьере оперы Верди "Отелло" в Новосибирском академическом театре оперы и балета, основатель и первый главный дирижер Новосибирского театра оперы и балета Исидор Зак, солистка балета, педагог Новосибирского хореографического училища Людмила Кондрашова и многие другие звезды театрального искусства.

Более половины работ принадлежат трем собкорам ТАСС в регионе. Фотолетопись молодого сибирского города начал создавать еще в начале 1940-х годов Владимир Лещинский – один из лучших репортажников Сибири. Вслед за ним, на протяжении 30 лет – с начала 1960-х до 1990-х – о выдающихся достижениях сибиряков, могучем промышленном и научном потенциале региона, его удивительном культурном богатстве рассказывал стране и миру корреспондент ТАСС по Западной Сибири и Новосибирску Анатолий Поляков. В начале 1990-х документальную летопись региона продолжил другой наш коллега, замечательный фотожурналист Владимир Зинин. В числе авторов других работ – Николай Кузнецов и Михаил Строков, Александр Беляев и Антон Тушин, Кирилл Кухмарь, Евгений Курсков и другие.

Информационное агентство России ТАСС – официальный информационный партнер Года театра в России. На протяжении более чем вековой истории агентства его журналисты рассказывают о самых ярких событиях в театральной жизни нашей страны. Фотоархив ТАСС насчитывает тысячи снимков, на которых запечатлены любимые зрителями артисты и режиссеры, громкие премьеры и фестивали, гастроли лучших трупп. Планируется, что в ближайшем будущем фотовыставки ТАСС о театре откроются и в других регионах России.