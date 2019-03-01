ТАСС стал лауреатом премии "Щит и роза"

Информационное агентство ТАСС вошло в число лауреатов ежегодной общероссийской премии "Щит и роза", которую вручает Ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб России. Торжественная церемония награждения прошла 28 февраля в Государственном Кремлевском дворце.

Агентство было отмечено в новой для конкурса номинации "За многолетнюю поддержку премии "Щит и роза", впервые учрежденной в этом году. ТАСС награжден за освещение работы сотрудниц силовых структур, которые достойно несут службу по борьбе с преступностью, обеспечивая законность и правопорядок.

Премия "Щит и роза" была учреждена в 2008 году. Она вручается сотрудницам правоохранительных органов и спецслужб РФ, которые проявили самоотверженность и высокий профессионализм при выполнении служебного долга. В их числе сотрудницы МЧС России, МВД, Минюста, ФСО, Следственного комитета РФ, ФТС, ФССП, ФСИН и других ведомств.