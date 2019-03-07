Корреспондента ТАСС отметили в МЧС России

Накануне Международного женского дня руководство управления поздравило своих сотрудниц, а также женщин-журналистов, которые на протяжении долгого времени освещают работу республиканского управления министерства. Почетную грамоту собственному корреспонденту ТАСС Асият Гериевой вручал руководитель управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике Михаил Надежин.

Отметим, что это не первая благодарность МЧС России, которую получает собственный корреспондент ТАСС в регионе – среди ее наград есть и федеральные, и региональные. Сама Асият отмечает, что ТАСС работает в тесном контакте с ведомством и благодаря сложившемуся плодотворному сотрудничеству всегда получает самые оперативные данные.

"Не было случая, чтобы ТАСС не получил информацию или комментарий по какому-то поводу. Ребята работают самоотверженно, рискуя жизнью, в пиаре не нуждаются, но при этом всегда помнят и о нас. В частности, в 2018 году мы готовили десятки материалов о деятельности МЧС России в Кабардино-Балкарии и среди них не только сообщения, связанные с ЧС, но и много материалов о самих ребятах, спасателях и пожарных. О таких людях писать всегда приятно, приятно и то, что ТАСС всегда получает эксклюзивы и сообщения о происшествиях", - поделилась Асият.