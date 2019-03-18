Фотовыставка "Крым. 5 лет вместе" открылась перед штаб-квартирой ТАСС

В канун исторической даты воссоединения Крыма с Россией перед штаб-квартирой ТАСС в Москве открылась фотовыставка, рассказывающая о важнейших моментах марта 2014-го, а также позитивных изменениях в жизни полуострова за последние пять лет.

Работы фотокорреспондентов агентства напомнят о ключевых фактах крымской весны – состоявшемся 16 марта 2014 года референдуме о статусе полуострова и подписании 18 марта межгосударственного договора о принятии Республики Крым и города с особым статусом Севастополя в Российскую Федерацию. Они стали отправной точкой всех последующих преобразований, которые происходят в разных сферах жизни полуострова.

Представленные в экспозиции снимки также расскажут о крупнейших проектах, которые реализуются на полуострове – об открытии в прошлом году президентом России Владимиром Путиным автодорожной части Крымского моста, запуске нового современного аэровокзального комплекса международного аэропорта "Симферополь", введении в эксплуатацию второго этапа трассы "Таврида" в Крыму, развитии жилищного строительства, а также других секторов экономики. И прежде всего – о мощном туристическом потенциале Крыма и его удивительной по красоте природе. Не случайно в числе представленных работ зрители увидят фотографии, снятые в "Артеке", Тарханкутском природном заповеднике, в сафари-парке "Тайган" и других знаковых точках полуострова.

Напомним, по сообщениям и фотографиям ТАСС можно узнать об истории и важнейших событиях жизни полуострова за последний век. Открывшаяся экспозиция – не первый проект ТАСС, посвященный Крыму. Несколько лет назад об его истории и современных преобразованиях посетители могли узнать из масштабной фотовыставки "Три цвета Крыма" в МГВЗ "Новый Манеж". На ней были представлены как архивные снимки ТАСС за прошедший век, так и работы, сделанные репортерами агентства в последние годы.