Дню Победы посвящена открывшаяся в Женеве выставка работ фотографа ТАСС Евгения Халдея

ЖЕНЕВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Более 50 фотоснимков военного фотокорреспондента ТАСС Евгения Халдея (1917-1997) представлены на открывшейся во вторник в Отделении ООН в Женеве выставке "Фотографии как момент истины". Она проникновенно рассказывает о Великой Отечественной войне - от нападения гитлеровской Германии на Советский Союз до Нюрнбергского трибунала, ряд снимков экспонируются впервые.

Посвященная 74-й годовщине Победы выставка развернута в самом сердце женевского Дворца Наций - рядом с Залом ассамблей. Здесь и получившая мировую известность фотография "Знамя Победы над Рейхстагом", и работы, которые, возможно, не столь знамениты, но не перестают от этого быть ценнейшими документами войны, свидетельством подвига, совершенного советскими людьми в 1941-1945 годах. В частности, представлены фотоснимки, которые были предъявлены на Нюрнбергском процессе в качестве доказательства преступлений гитлеровцев.

От первого до последнего дня войны

В торжественной церемонии открытия экспозиции приняли участие заместитель постоянного представителя России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Александр Алимов, дочь Евгения Халдея Анна и генеральный директор Отделения ООН Микаэль Меллер.

Выступая на церемонии с приветственным словом от имени постпреда РФ Геннадия Гатилова, Алимов отметил: "Перед вами десятки работ одного из самых известных фотографов Великой Отечественной войны, военного корреспондента Евгения Халдея. Он прошел с фотокамерой всю войну, от первого до последнего дня, вместе со всем многонациональным советским народом". Российский дипломат выразил признательность Отделению ООН за сотрудничество, подчеркнув: "Мы ценим этот вклад, который полностью соответствует духу резолюции Генеральной ассамблеи ООН, призвавшей отмечать дату победы во Второй мировой войне как дань памяти всем ее жертвам".

Меллер в своем выступлении назвал экспозицию "впечатляющей". Он напомнил, что победа в Великой Отечественной войне была завоевана Советским Союзом ценой огромных жертв, и что именно "Красная армия нанесла войскам Германии ущерб, составляющий три четверти от их общего ущерба о время войны". Фотографии Евгения Халдея "мощно отобразили героизм и мужество советских солдат", отметил он.

"Выставка впервые проводится в системе ООН, и, конечно, для меня это очень волнительный момент, и радостный в то же время, потому что фотографии отца находятся в здании ООН, которое взывает к миру, - отметила Анна Халдей в беседе с корр. ТАСС. - Путь к Победе был очень тяжелым, было много жертв, и, думаю, эта экспозиция напомнит человечеству об этом". "Думаю, что для многих вся выставка будет открытием, - отметила она. - Здесь есть фотографии, представленные впервые".

Классика фотожурналистики

Выставка продлится до 16 мая. Она организована Ассоциацией журналистов и СМИ зарубежья при поддержке постоянного представительства России в Женеве и посольства России в Швейцарии. Президент этой ассоциации Светлана Конев в интервью ТАСС тепло поблагодарила российских дипломатов и компанию "Аэрофлот" за помощь в осуществлении этого проекта. Она сообщила, что 9 мая экспозиция работ Евгения Халдея откроется также в Берне, в посольстве РФ. "В наших дальнейших планах - проведение выставки не только в Швейцарии, но и других странах. Ее уже готовы принять в пяти государствах. Было бы здорово провести ее в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке", - сказала она. "Считаю, что такая выставка - это и есть народная дипломатия. Если ООН проводит у себя экспозицию работ Евгения Халдея, то это говорит об уважении к России".

Творчество Евгения Халдея неотделимо от истории Второй мировой войны. С 1939 года он работал корреспондентом "Фотохроники ТАСС", прошел дорогами Великой Отечественной войны от Мурманска до Берлина. В наши дни его работы являются классикой советской фотожурналистики, а его снимок "Знамя Победы над Рейхстагом" вошел по версии журнала Time ("Тайм") в топ-100 самых выдающихся фотографий, созданных с начала существования фотоискусства.