Журналисты ТАСС получили награды Минобороны РФ

Работа журналистов ТАСС, освещающих деятельность Вооруженных сил страны, была отмечена наградами Минобороны РФ. Церемония награждения прошла в Москве в рамках Всероссийского фестиваля прессы "Медиа-Ас – 2019".

За информационное освещение работы воинских формирований РФ в Сирии корреспондент ТАСС Андрей Грязнов был удостоен ведомственной медали "Участнику военной операции в Сирии". Награду журналисту вручил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Работа ТАСС – всегда коллективная, – поделился впечатлениями после церемонии награждения Грязнов. – Благодарю своих коллег по новостному отделу, по выпуску, по редакции фотоинформации, которые поддерживали меня во время командировки. Спасибо им за предоставленный шанс получить бесценный опыт работы, который и является для меня лучшей наградой".

Корреспондент новостного отдела Санкт-Петербургского регионального информационного центра ТАСС Константин Крылов стал лауреатом премии фестиваля "Медиа-Ас – 2019" в номинации для дебютантов "Прорыв". Жюри отметило его заслуги в освещении жизни Западного военного округа и ВМФ России. Награду Крылову вручили заместитель главы Минобороны Тимур Иванов и главный редактор газеты "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин. Во время церемонии награждения в зале транслировался видеоролик, снятый телеканалом "Звезда" и рассказывающий о работе журналиста ТАСС. Представительная аудитория получила возможность узнать о том, как работают тассовцы.

В рамках фестиваля прошло также награждение лауреатов общероссийской ежегодной премии имени Виталия Джибути "За лучшее освещение военной тематики в российских СМИ". Впервые ее обладательницей стала женщина –журналист ТАСС Екатерина Елисеева. Премию, учрежденную в память об известном военном журналисте Виталии Джибути, лауреату вручили официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков и первый заместитель генерального директора – исполнительный директор информационного агентства "Интерфакс" Георгий Гулиа.

"Екатерина является представителем нового поколения российских информационщиков. Всегда честно и оперативно доводит информацию о событиях, свидетелем которых становится", – сказал Конашенков на церемонии вручения премии.

"Катя на протяжении нескольких лет работает в пуле Министерства обороны России, активно участвует в освещении жизни и боевой учебы войск, – отметил Гулиа. – Ей доверяются самые ответственные задачи, в том числе по информационному сопровождению рабочих поездок и визитов министра обороны генерала армии Сергея Шойгу и его заместителей, главкомов Сухопутных войск, ВКС и ВМФ".

Всероссийский фестиваль прессы "Медиа-Ас" проводится Министерством обороны пятый год подряд. В его рамках вручаются премии в девяти номинациях. В жюри фестиваля входят представители военного ведомства, других органов власти, общественных организаций, Общественного совета при Минобороны, ветеранских организаций, деятели науки и культуры, а также представители СМИ.