Команда ТАСС приняла участие в командном забеге "Стань человеком"

Командный забег "Стань человеком" прошел 25-26 мая в парке "Коломенское" в рамках фестиваля Reebok. В соревнованиях приняла участие команда ТАСС. Руководитель департамента корпоративных коммуникаций Елена Джеглав, ведущий специалист по охране труда Юлия Титойкина, ведущий специалист отдела подбора и адаптации персонала Анна Петрук, художник компьютерной графики Андрей Ершов, digital продюсер коммерческого контента Дмитрий Савицкий и старший разработчик интерфейсов Шамиль Абдулаев преодолели все 12 испытаний на дистанции в 7 км за 1 час 11 минут. Некоторые члены команды ТАСС уже принимали участие в соревнованиях “Стань человеком”, для кого-то то участие в забеге было первым подобным опытом, но, как оказалось, точно не последним.

"Это был мой первый опыт участия в таких соревнованиях. Очень переживала перед стартом, боялась подвести команду, – делится впечатлениями Юлия Титойкина. – Но всё прошло отлично. Самым сложным испытанием была "Ракета", в этом задании многое зависело от синхронности и слаженных движений команды".

Андрей Ершов также впервые принимал участие в подобных соревнованиях. Он отметил сплоченность и волевые качества участников команды ТАСС: "Стань человеком" – отличное спортивное мероприятие, поднимающее спортивный дух, а также заряжающее на слаженную работу в команде. Я был удивлен тем, что тысячи людей пришли на гонку, профессионалы и любители, все они бросили вызов себе, решили проверить свои силы и выносливость, зарядиться адреналином и хорошим настроением".

В рамках фестиваля Reebok в Коломенском также прошли другие мероприятия. На протяжении двух дней его участники блистали на мастер-классах и тренировках по танцам, стрейчингу и MMA, зажигали на Open Air Les Mills, подпевали молодым звездам российского чарта и обсуждали последние бьюти-тренды на Public Talk.

В трех фитнес-зонах от модных студий Москвы ведущие московские тренеры два дня открывали новые виды фитнеса для всех участников. Среди самых запоминающихся: танцевальные классы vogue, сальса и бачата соло. На Public Talk гости фестиваля открыли для себя много нового из мира красоты, активного образа жизни и даже киберспорта и пообщались со спикерами: Иваном Возняком, Иваном Чуйковым, Еленой Крыгиной, Юлией Шевцовой, Марго, Клавой Кока, NAZИMA, Бинет Сенн и Фаей Хаковой.

Крупнейший Open Air Les Mills стал площадкой для эксклюзивной презентации 13 новых спортивных программ, включая BodyCombat, Grit Athletic и Sh’Bam. Помимо сертифицированных тренеров из России на сцену вышли специалисты из Великобритании и Южной Африки, впервые посетившие Россию по приглашению Reebok.

Участников и гостей мероприятия ждали интерактивные зоны от Reebok и партнеров фестиваля, чилл-аут и детская зоны, магазин Reebok, Sustainability-зона, где Reebok и официальный поставщик воды фестиваля принимали пластик на переработку.

Командный забег "Стань человеком" проходит каждую весну и осень с 2015 года.