Журналиста ТАСС наградили за популяризацию московского предпринимательства

Руководитель направления "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" редакции проекта ТАСС "Стратегические цели развития" Юлия Ермилова получила диплом департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы "За вклад в популяризацию московского предпринимательства". Награждение прошло 27 мая в рамках Московского предпринимательского форума.

Ведомство отметило работу журналиста ТАСС – новости, интервью и репортажи о московских предпринимателях, подготовленные ей в том числе и в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"С правительством Москвы и департаментом предпринимательства и инновационного развития столицы мы работаем уже достаточно давно, стараемся находить интересные и необычные истории о московских предпринимателях, которые могут вдохновить людей, мечтающих открыть свое дело. Департамент очень многое делает для развития малого и среднего бизнеса в городе, работает над тем, чтобы эта сфера была удобной, полезной и доступной для людей. Мы же стараемся максимально широко об этом информировать", – рассказала Юлия Ермилова.

Юлия подготовила целую серию заметных публикаций. В их числе интервью с бизнес-омбудсменом Москвы Татьяной Минеевой "Бизнес-омбудсмен Москвы: главный акцент — на решение проблем, а не чиновничью бюрократию", а также статьи о столичных предпринимателях и их проектах: ""Патронаж сердца". Московский бизнес на пользу жителям мегаполиса", ""Бизнес – это как пейнтбол, опыт приходит с каждой игрой". Предприниматель о выпуске шаров".