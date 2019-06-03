Заместитель главного редактора ТАСС Георгий Каптелин вошел в экспертный совет АСИ

Агентство стратегических инициатив (АСИ) почти на 85% обновило экспертный совет организации на 2019 год. В него вошли 144 человека, впервые в составе – представители СМИ, среди которых заместитель главного редактора ТАСС Георгий Каптелин.

"Стратегия развития агентства до 2021 года, текущая повестка дня и новые направления в нашей работе стали поводом для обновления экспертного совета. В этом году в его состав впервые вошли представители СМИ, и мы уверены, что они вместе с другими экспертами помогут продвигать и поддерживать перспективные нацпроекты", – заявила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. Ее слова приводятся на сайте организации.

"Безусловно, работа в экспертном совете Агентства стратегических инициатив – одного из ведущих институтов развития нашей страны – для меня почетна и интересна по многим факторам, – прокомментировал заместитель главного редактора ТАСС Георгий Каптелин. – Это возможность узнать новейшие предложения в деле развития бизнеса, социальной сферы, комфортной городской среды и многих других инициатив. В первую очередь в продвижении национальных проектов, для которых ТАСС является информационным оператором. Обсудив с руководством АСИ наше сотрудничество, мы согласились с тем, что правильное позиционирование, объяснение людям простым, доходчивым и ярким языком тех сложных задач, которые стоят перед агентством, в разы может облегчить их реализацию. Без активного участия граждан в этих процессах успех невозможен. И только СМИ могут помочь наладить такой диалог и привлечь к проектам новых участников. Здесь у ТАСС есть качественная экспертиза, свои наработки и предложения. И, конечно, мыс коллегами готовы всецело помогать и советовать АСИ".