ТАСС открыл фотовыставку о театральной жизни Воронежа

Фотовыставка "Театр в объективе ТАСС. Воронеж" открылась сегодня в одном из старейших российских театров – Воронежском академическом театре драмы им. Алексея Кольцова.

В экспозиции представлено более 40 архивных и современных работ фотокорреспондентов ТАСС, рассказывающих о театральной жизни города за полвека – с 1968 по 2019 годы. Большинство черно-белых кадров зрители увидят впервые – снимки получили вторую жизнь благодаря масштабному проекту по оцифровке исторического фонда фотографий ТАСС, реализованному агентством в 2016 году.

Героями фоторепортажей стали любимые многими поколениями зрителей блистательные актеры – Николай Дубинский и Игорь Непомнящий, актрисы Ирина Сачко, Римма Мануковская и Людмила Золотарева, исполнительница русских народных песен и частушек Мария Мордасова, солистка балета Марина Леонькина и одна из лучших оперных певиц мира Ирина Лунгу. Есть на выставке и еще несколько редких кадров – диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан ведет концерт для ветеранов Великой Отечественной войны в Воронежском театре оперы и балета, а после него – дает автографы ветеранам.

Воронеж славится своими культурными традициями, а его театры — участники многих престижных российских и зарубежных театральных фестивалей.

Посетители фотовыставки ТАСС увидят сюжеты из спектаклей и выступления народных коллективов прошлых лет, которые прошли на сценах Воронежского академического театра драмы им. Алексея Кольцова, Воронежского государственного театра оперы и балета, Воронежского государственного театра кукол им. В. Вольховского и Воронежского государственного театра юного зрителя.

В экспозиции также представлены снимки, рассказывающие о ярких событиях в театральной жизни страны в наши дни. В их числе национальный фестиваль "Золотая маска", в рамках которого в марте 2019 года на сцене Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко прошел показ балета "Корсар" Воронежского государственного театра оперы и балета.

Авторы представленных работ – известные фотожурналисты ТАСС, создавшие настоящую фотолетопись региона. В их числе Вадим Кожевников, Михаил Строков, Александр Коньков, Игорь Зотин, Валентин Кузьмин, Александр Щербак и другие. Они неоднократно становились лауреатами престижных профессиональных конкурсов и премий, а некоторые их работы входят в собрания крупных фотогалерей страны.

Отметим, с начала 2019 года в рамках театрального марафона ТАСС открыл фотовыставки во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

ТАСС – официальный информационный партнер Года театра в России.