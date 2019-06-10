ТАСС завоевал бронзу конкурса European Design Awards

Награждение победителей ежегодного конкурса European Design Awards прошло в субботу в Варшаве. Спецпроект ТАСС "Тунгусский метеорит: что упало, то пропало" (https://tunguska.tass.ru/) получил бронзу в номинации "Инфографика".

Конкурс European Design Awards (также известен как ED-Awards) проводится с 2007 года сообществом из 15 европейских журналов о дизайне при поддержке Международного совета по дизайну (ICO-D). Награда ежегодно вручается профессионалам из Европы за выдающиеся работы в области коммуникационного дизайна. Членами жюри выступают журналисты и дизайн‑критики.

"Главным достижением нашей команды я считаю то, что при работе над материалом мы сумели учесть все основные гипотезы о происхождении "метеорита" (несмотря на их противоречивость) и даже привели их сторонников к своеобразному консенсусу. А еще мы собрали наглядный, практически документальный проект, при этом не использовав ни одной фотографии! Все построено на иллюстрациях в формате 360°, созданных на основе сохранившихся воспоминаний очевидцев падения Тунгусского метеорита", – рассказала руководитель группы специальных проектов редакции сайта tass.ru Кристина Недкова.

ТАСС удалось по крупицам реконструировать загадочные события. "Это мой первый опыт работы с иллюстрациями в 360°. Мне приходилось рисовать с учетом искажений, периодически загружая изображения в плеер 360°, чтобы понять, не сильно ли я ошиблась с геометрией. Поиск изображений для проекта стал проблемой: фотографий из Тунгусского заповедника ничтожно мало, спутниковые карты оказались в очень низком разрешении, исторические фотографии вывала леса были кошмарного качества. Правдоподобный пейзаж приходилось реконструировать по крупицам. При создании иллюстраций я учитывала стороны света, время суток, высоту солнца над горизонтом во время падения метеорита, направление освещения, а также разрозненные воспоминания очевидцев", – отметила ведущий иллюстратор студии инфографики редакции мультимедиа контента ТАСС Анастасия Зотова.

Напомним, спецпроект "Тунгусский метеорит: что упало, то пропало" приурочен к 110-летию со дня падения Тунгусского метеорита. В лонгриде собраны свидетельства очевидцев и аргументы сторонников четырех гипотез явления: приоритетных (кометной и астероидной) и альтернативных (геофизической и техногенной). Главная отличительная особенность проекта – две художественные иллюстрации в формате 360°. Первая воссоздает момент полета болида над рекой Подкаменная Тунгуска, а вторая показывает уничтоженный лес, увиденный исследователем Леонидом Куликом – первым ученым, добравшимся до эпицентра взрыва. Кроме того, с помощью анимации проект наглядно демонстрирует, как при взрыве космического тела был повален лес, площадь которого сопоставима с территорией современной Москвы.

Напомним, в прошлом году проект ТАСС "Когда пришел Наполеон" занял на конкурсе второе место. В число прошлогодних финалистов European Design Awards также вошел проект ТАСС "Космонавты".

Отметим, работы ТАСС, подготовленные с участием студии инфографики, неоднократно получали награды и других международных профессиональных конкурсов. В их числе – Digital Communications AWARDS, European Digital Media Awards, а также конкурс в области инфографики Malofiej.