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Корреспондент ТАСС стала призером конкурса "Вместе в цифровое будущее"

Победу Надежде Колосовой принес ее материал о разработке биопротезов
Собственный корреспондент ТАСС по Ставропольскому краю Надежда Колосова Личный архив Надежды Колосовой
Описание
Собственный корреспондент ТАСС по Ставропольскому краю Надежда Колосова
© Личный архив Надежды Колосовой

Собственный корреспондент ТАСС по Ставропольскому краю Надежда Колосова стала призером конкурса региональных журналистов и блогеров "Вместе в цифровое будущее", организованного ПАО "Ростелеком" в партнерстве с Ericsson. Награждение победителей прошло вчера в Москве.

На конкурс было подано около 1,8 тыс. материалов, они были посвящены инновационным разработкам, новинкам в телекоммуникационной и ИТ-отрасли.

Надежда стала победителем регионального этапа конкурса в номинации "Интернет-СМИ", в финальном этапе она заняла второе место. Жюри конкурса отметило ее материал "На Ставрополье в июне начнут испытывать биопротезы, созданные по собственной технологии". В нем рассказывается о молодых ставропольских ученых, которые занимаются созданием бионических протезов – устройств, способных улавливать нервные импульсы.

В конкурсе Ростелекома я участвовала впервые, приятным и неожиданным было то, что мою работу высоко оценили. Само участие было интересным – профильные специалисты рассказали финалистам о современных технологиях, кибербезопасности, развитии биометрии. Учитывая темпы развития IT в России и важность отрасли, это поможет мне сориентироваться при написании материалов по этой теме в будущем", – рассказала Надежда.

В конкурсе "Вместе в цифровое будущее" приняли участие штатные и внештатные журналисты региональных СМИ, региональных вкладок федеральных массмедиа, а также представители блогосферы. Самыми популярными стали номинации "Интернет-СМИ" (660 материалов) и " ТВ и радио" (478 сюжетов). В жюри конкурса вошла руководитель направления "Цифровая экономика" редакции "Стратегические цели развития" ТАСС Екатерина Казаченко.

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