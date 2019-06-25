Дальневосточные журналисты пройдут обучение в Академии новостей ТАСС

Курс повышения квалификации для группы, состоящей из журналистов, блогеров, сотрудников пресс-служб органов власти субъектов Дальневосточного федерального округа, стартует 25 июня в Академии новостей ТАСС.

Обучать слушателей, а их в группе около 60 человек, будут сотрудники разных подразделений ТАСС, а также эксперты, активно практикующие в сфере цифровых медиа, социальных сетей и SMM, психологии и политологии.

Обучение пройдет по программе "Новостная журналистика" и продлится до конца февраля будущего года. Преподавателями курса станут директор программ обучения новостной журналистике Юрий Родионов, руководитель редакции социальной и гуманитарной информации Екатерина Ефимова, руководитель редакции политической информации Ирина Вьюнова, ведущий обозреватель редакции выпуска Андрей Шитов, руководитель пресс-центра ТАСС Николай Яковлев, а также заместители главного редактора Михаил Лукин и Георгий Каптелин.

"Слушателям курса я планирую рассказать о специфике работы иностранного корреспондента, в частности о своем опыте в Соединенных Штатах Америки. Поделюсь ключевыми принципами работы – не врать, неукоснительно соблюдать правила – расскажу о тех качествах, которые, по моему мнению, служат залогом успеха иностранного корреспондента. Подробнее остановлюсь на таких темах, как выбор источников, работа с пресс-службами, жанры, свобода прессы и СМИ в США. Затронем и аспекты, касающиеся работы над сенсационными темами – например, связанными с гибелью российских приемных детей в США. Расскажу слушателям, как взять интервью у президента США и американских селебрити", – пояснил Андрей Шитов, более 20 лет возглавлявший представительство ТАСС в Вашингтоне.

Отметим, данный курс ТАСС проводит в партнерстве с проектом "Медиашкола: Дальневосточный репортер", который реализуется по инициативе полномочного представителя президента РФ в ДФО. Это уже второй набор слушателей на программу Академии новостей ТАСС. Первый выпуск состоялся в феврале 2019 года, дипломы об окончании получили 55 человек. В этом году планируется расширить тематику цифровых медиа и работы в социальных сетях. В агентстве накоплен серьезный опыт в этом направлении, сотрудники ТАСС готовы делиться опытом цифровых проектов с дальневосточными коллегами.