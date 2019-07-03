ТАСС поддержит Московский урбанистический форум

Проекты, которые повышают качество жизни в городской среде, обсудят участники Московского урбанистического форума. Ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов, которая проводится в Москве с 2011 года, состоится с 4 по 7 июля в столичном парке "Зарядье".

ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума. Самые заметные события найдут отражение в новостных лентах агентства, а также на сайте tass.ru. Фоторепортажи корреспондентов ТАСС с деловой и фестивальной программ будут доступны для просмотра, скачивания в высоком разрешении и бесплатного использования по адресу: https://mosurbanforum2019.tassphoto.com. Фотобанк форума адаптирован к просмотру с мобильных устройств.

В этом году в рамках деловой программы Moscow Urban Forum состоится более 70 специальных мероприятий – круглых столов, интервью, дискуссий, презентаций, дебатов и ток-шоу. В числе заявленных тем – комфортная городская среда как драйвер экономики городов, приоритеты транспортной политики и инновационные туристические стратегии мегаполисов, баланс жилищной политики в быстрорастущей московской агломерации, план развития Московских центральных диаметров.

Участниками форума станут ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных проектов и представители глобальных корпораций. Более 300 спикеров расскажут об успешных мировых практиках, которые можно применить в отечественных условиях.

Впервые в истории форума в рамках деловой программы пройдет конгресс Urban Health, посвященный проблемам городского здоровья. Кроме того, гостей форума ждет более ста культурных и образовательных мероприятий, которые объединит фестиваль Moscow Urban Fest.