Делегация испанских "детей войны" посетила офис ТАСС в Петербурге

Делегация, в которую вошли испанские "дети войны" и их потомки, посетила Санкт-Петербургский РИЦ ТАСС. Поездка была организована Союзом организаций российских соотечественников (СОРС) в Испании, с которой ТАСС активно сотрудничает в рамках большого проекта агентства по увековечению памяти испанских добровольцев, защищавших Ленинград в годы Великой Отечественной войны.

В составе делегации была Бегонья Пенья Арана – племянница ленинградского "ребенка войны" Мартина Пеньи. 18-летним юношей он ушел добровольцем на фронт в составе 3-й Фрунзенской дивизии народного ополчения. И погиб 7 августа 1941 года в жестоких боях у деревни Сяндеба Олонецкого района Республики Карелия. В августе 2016 года поисковики петербургских отрядов "Патриот" и "Линия фронта" нашли останки Мартина Пеньи, смертный медальон и записку в нем (ТАСС подробно писал об этом: https://tass.ru/novosti-agentstva/5183886). Начались поиски родственников испанца. К ним подключились ТАСС и СОРС. И вот этой весной Бегонью нашли.

"Нам удалось связаться с баскской группой волонтеров, – рассказала историю поиска заместитель председателя СОРС, координатор направления "Историческая память и патриотизм" Елена Александрова. – Эти люди в свободное от основной работы время занимаются увековечением памяти "красных" басков, участвовавших во Второй мировой войне. Ведут обширную базу данных. Мартин Пенья – баск по национальности. Неудивительно, что в базе волонтеров содержатся данные его родственников. Так мы и получили координаты Бегоньи".

Пребывание в России для испанской делегации началось с Карелии. 30 июня в Сяндебе отмечалось 75-летие освобождения города Олонца и Олонецкого района от фашистских захватчиков. В этих местах плечом к плечу с советскими ополченцами сражались и испанцы. 23 испанских юноши – воспитанники ленинградских детских домов – погибли на Карельском фронте в годы войны. 24 июня прошлого года при активном участии ТАСС им были установлены памятные знаки на мемориальном комплексе "Алеша" (ТАСС подробно писал об этом: https://tass.ru/obschestvo/5319375).

К визиту испанцев в офис ТАСС Северо-Запад был подготовлен особый подарок. "В фондах Государственного музея истории Санкт-Петербурга нам удалось найти похоронку на Мартина Пенью от 19 августа 1941 года, – рассказал руководитель отдела корпоративных коммуникаций ТАСС Северо-Запад Станислав Вязьменский. – Руководство музея, узнав о том, что мы планируем вручить извещение о смерти племяннице Мартина, приняло решение о безвозмездном изготовлении электронной копии документа. Ее в торжественной обстановке Бегонье вручил директор ТАСС Северо-Запад Александр Потехин".

"ТАСС – это не только производство новостей, – сказал, открывая встречу с делегацией, Потехин. – Это еще и целый ряд проектов, которые проходят через наши сердца. Работа по увековечению памяти испанцев, павших в Ленинградской битве, – яркий тому пример".

В состав делегации вошли не только испанские "дети войны" первого поколения. 89-летняя Асусена Фернандес в 1937 году 7-летней девочкой была вывезена из Хихона в СССР. Воспитывалась в пушкинском детском доме под Ленинградом. Окончила железнодорожный техникум в Люблино. После войны работала на московской фабрике "Красный факел". Уже будучи на пенсии, вернулась в Испанию. Но любовь к нашей стране сохранила на всю жизнь. И вот теперь передает это чувство своим детям и родственникам. Асусена привезла в Россию своего сына Роберто и невестку Амелию.

Российско-испанский проект продолжается. По словам Асусены, в Хихоне активно действует общество "советских испанцев". Эти люди готовы помочь тассовцам в поисках еще одного "ребенка войны" – Андреса Хименеса Сан Висенте. Андрес воевал в Карелии в одном полку с Мартином Пеньей. Попал в окружение, из которого ему удалось выйти. После излечения в госпитале он стал бойцом советско-испанского партизанского отряда под командованием испанского антифашиста Франциско Гульона, действовавшего в Ленинградской области. В конце декабря 1942 года в бою с карателями он попал в плен и был репатриирован в Испанию. Дальнейшие его следы теряются. Асусена взяла поиски под личный контроль. Помогать ей в этом деле будет и Елена Александрова.