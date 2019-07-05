Команда ТАСС выиграла серебро в крупнейшем корпоративном футбольном первенстве страны

Сборная агентства ТАСС по футболу провела дебютный сезон в корпоративных играх "Лига Чемпионов Бизнеса", которые организует компания "Руспортинг". Команда агентства заняла второе место в Серебряном кубке чемпионата.

Весенний сезон стартовал в апреле и завершился в начале июля. В чемпионате приняли участие 112 команд. Они представляют разные корпоративные отрасли: банки, нефтегазовую сферу, медиа, IT, иностранные компании, производственные объединения, государственные корпорации и структуры.

Команда ТАСС выступала в Дивизионе L и вышла в финал Серебряного кубка.

"Это наше первое крупное соревнование, в отличие от многих наших соперников. Но выступили мы достойно. Мы брали свое тактикой, четко придерживаясь схемы игры. Уверен, что тот неоценимый опыт, который мы получили в этом турнире, очень пригодится нам в будущем для успешного выступления. Команда есть, а это – главное!" – рассказал вратарь команды по футболу ТАСС Кирилл Шварев.

"Лига Чемпионов Бизнеса" – самое массовое корпоративное спортивное движение в России. В структуре проекта – регулярные корпоративные чемпионаты и турниры по футболу, волейболу, пляжному волейболу, баскетболу, настольному теннису, черлидингу и киберспорту.