ТАСС – генеральный информационный партнер юбилейной выставки ИННОПРОМ

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. Этот год для нее – юбилейный: за прошедшие 10 лет выставка стала крупнейшим в России мероприятием, посвященным новейшим технологиям и разработкам в сфере промышленности.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером ИННОПРОМ-2019. О его главных событиях агентство расскажет в своих новостных лентах и фоторепортажах, а также в специальном разделе на сайте tass.ru. Кроме того, ТАСС выступает оператором пресс-центра выставки, гостями которого станут ключевые спикеры: топ-менеджеры российских и зарубежных компаний, представители федеральных и региональных органов власти.

В этом году главной темой форума станет цифровое производство. Участники деловой программы обсудят темы инноваций, использования новых материалов в промышленности, технологий для городов, робототехники и автоматизации. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 25 регионов России, а также представители более 80 иностранных государств. Свои национальные экспозиции представят 14 стран.

Страной-партнером выставки в 2019 году стала Турция, которая входит в число 20 крупных внешнеэкономических партнеров Свердловской области. ИННОПРОМ откроется российско-турецким форумом, на котором обсудят инновации в машиностроении, вопросы инвестиций и кооперации.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. Организаторами выставки выступают Министерство промышленности и торговли РФ и правительство Свердловской области.