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Военно-морской салон в Санкт-Петербурге пройдет при поддержке ТАСС

Агентство выступает информационным партнером MBMC-2019
Описание
© Петр Ковалев/ТАСС

Передовые разработки современного судостроения увидят посетители девятого Международного военно-морского салона (MBMC-2019), который пройдет с 10 по 14 июля в Санкт-Петербурге. ТАСС выступает информационным партнером салона и расскажет о его главных событиях на своих новостных лентах и в специальном разделе на сайте tass.ru.

MBMC-2019 объединит в едином выставочном пространстве экспозицию образцов продукции предприятий, демонстрацию вооружения и военно-морской техники. В мероприятии примут участие более 350 отечественных и зарубежных компаний. В рамках деловой программы пройдут научные конференции, семинары, круглые столы и презентации.

В демонстрационном разделе у причалов Морского вокзала и на прилегающей акватории посетители смогут увидеть 17 кораблей и катеров ВМФ и Пограничной службы ФСБ России. В их числе фрегат "Адмирал Касатонов", корвет "Стойкий", малые ракетные корабли "Мытищи" и "Серпухов", малый десантный корабль на воздушной подушке "Евгений Кочешков" и другие. Кроме того, на экспозиции будут представлен 21 катер предприятий-участников. Ожидается, что салон посетят 49 официальных иностранных делегаций.

В рамках MBMC-2019 при поддержке парусного союза Санкт-Петербурга пройдет уже ставшая традиционной детская парусная регата на приз Международного военно-морского салона.

Организатор МВМС-2019 – Министерство промышленности и торговли РФ. Салон проводится при участии Министерства обороны РФ, Министерства иностранных дел РФ, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, Правительства Санкт-Петербурга и АО "Рособоронэкспорт".

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