Министр спорта РФ вручил награды спортивным журналистам ТАСС

Журналисты редакции спортивной информации ТАСС получили награды Министерства спорта России. Глава ведомства Павел Колобков отметил работу специального корреспондента Игоря Лазорина, ведущего направления Руслана Алиева и старшего корреспондента Ивана Витченко. На церемонии награждения, которая прошла 11 июля в Минспорта РФ, министр вручил им благодарность "За существенный вклад в развитие отрасли физической культуры и спорта в Российской Федерации".

"Награда от профильного министерства – это оценка работы. Приятно осознавать, что мы в очередной раз подтвердили свой высокий уровень, – поделился впечатлениями Игорь Лазорин. – Что касается атмосферы, то она скорее была дружеская и праздничная, чем официальная. Все коллеги, присутствовавшие в зале, по большей части хорошо знакомы друг с другом. Поэтому награждение стало для нас еще и хорошим поводом встретиться".