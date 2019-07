Проекты ТАСС стали призерами международного конкурса Red Dot Design Award

Спецпроекты ТАСС завоевали награды престижного международного конкурса Red Dot Design Award – агентство принимало в нем участие впервые. Сразу три работы были удостоены премии в номинации "Бренды и коммуникационный дизайн 2019". Она вручается с 1955 года в Германии "Центром дизайна земли Северный Рейн-Вестфалия". О победе в конкурсе сообщил в официальном письме агентству основатель и президент Red Dot Петер Цек. В частности, он отметил, что превосходное качество дизайна убедило жюри в заслуженности награды и этим ТАСС может гордится.

В этом году конкурсантов оценивали 24 международных эксперта, которые рассмотрели более 8 тыс. брендов и коммуникационных проектов со всего мира. Призерами конкурса в номинации "Коммуникационный дизайн" стали три спецпроекта ТАСС: "Италия". История одного падения", "Романовы. Конец света" и "Буран". Разбор полета".

Церемония вручения наград состоится в ноябре в Берлине. Работы победителей будут представлены в Музее дизайна Red Dot в Эссене, который считается крупнейшим в мире собранием достижений современного дизайна.

"Мы очень рады, что наше первое участие в этом конкурсе уже принесло такие результаты. И если "Италия". История одного падения" уже титулованный проект, собравший несколько престижных наград, то для проекта "Романовы. Конец света" это первая награда. Мы переживали за него всей редакцией и теперь невероятно рады. Для нас получение международных наград – вопрос не столько престижа, сколько понимания, что мы движемся в правильном направлении, видим и где-то задаем тренды и делаем это на уровне уважаемых европейских игроков рынка", – прокомментировала победу заместитель главного редактора ТАСС Дарья Пенчилова.

""Италия". История одного падения" рассказывает об одном из самых ярких и драматических эпизодов в истории освоения Арктики. Проект воссоздает экспедицию Умберто Нобиле на дирижабле на Северный полюс, его крушение и спасательную операцию с участием советского ледокола "Красин".

"Романовы. Конец света" рассказывает о судьбах членов царской династии, переживших революцию. Проект прослеживает маршруты всех 62 представителей Российского Императорского Дома, заставших 1917 год.

""Буран". Разбор полета" посвящен 30-летию первого и единственного полета космического корабля "Буран". Он рассказывает о наиболее сложных этапах миссии советского ракетоплана, в том числе о приземлении, которое впервые в истории прошло полностью в автоматическом режиме.

Спецпроекты агентства неоднократно получали награды и других международных профессиональных конкурсов. В их числе – Digital Communications Awards, Best of Digital Design Competition, Kantar Information is Beautiful Awards, European Digital Media Awards, European Design Awards, международный конкурс в области инфографики Malofiej.