Юбилейный форум "Машук" проходит при информационной поддержке ТАСС

Юбилейный Х Северо-Кавказский молодежный образовательный форум "Машук-2019" открывается сегодня в Пятигорске и пройдет при информационной поддержке ТАСС и портала "Это Кавказ". В течение трех недель, с 9 по 30 августа, в форуме примут участие 3 тыс. человек – в полтора раза больше, чем год назад.

В этом году "Машук" проходит под девизом "Про Россию! Про тебя!" и впервые в три смены: "ПРОфессионалы РФ" (9-16 августа), "ПРОактивное общество" (16-23 августа) и "Я – лидер!" (23-30 августа).

Участников форума ждет насыщенная образовательная программа, которая традиционно состоит из мастер-классов, интерактивов и лекториев. В рамках первых двух смен она будет включать 11 направлений, в рамках третьей смены занятия пройдут по четырем направлениям. Штаб образовательной программы сформирован из числа опытных специалистов со всей страны.

Агентство ТАСС расскажет о заметных событиях форума на своих ресурсах, а его представители выступят в качестве экспертов ряда мероприятий.

В рамках форума пройдет традиционный конкурс молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа. В числе номинаций – студенческие инициативы, добровольчество, развитие социальных лифтов, патриотическое воспитание, молодежные медиа, укрепление семейных ценностей и другие. Лучшие из проектов получат финансовую поддержку. Грантовый фонд в этом году составит более 125 млн рублей.

Форум "Машук" проводится в Пятигорске с 2010 года. Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам национальностей, Федеральное агентство по делам молодежи, Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе и Правительство Ставропольского края. Среди ключевых задач мероприятия – содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи, вовлечение ее в волонтерскую деятельность и работу СМИ, поддержка инноваций и стартапов, развитие международного и межрегионального сотрудничества.