"Космический" фотоархив ТАСС впервые покажут в Музее космонавтики в Москве

МОСКВА, 15 августа. /Корр. ТАСС Наталия Крючкова/. Московский Музей космонавтики 16 августа откроет после масштабной модернизации свой главный зал - "Утро космической эры". Посетители увидят более 500 уникальных исторических фоторабот журналистов ТАСС.

"Впервые в экспозицию музея на постоянной основе войдет более 500 "космических" снимков из уникального исторического фонда фотографий информационного агентства России ТАСС. Они охватывают один из самых ярких периодов освоения космоса - с 1950-х по начало 1970-х годов. Посетители музея увидят их в специальном цифровом проекте "Река времени", который встречает посетителей при входе", - говорится в сообщении.

Работа агентства тесно связана с историей освоения космоса. Именно ТАСС первым сообщил миру о полете Юрия Гагарина и распространил фотографию первого пилота-космонавта планеты. В экспозицию вошли снимки фотокорреспондента агентства Валентина Черединцева, который известен всему миру как автор первых портретов космических экипажей, печатавшихся в советской и мировой прессе. Он был единственным журналистом, кто лично знал и всех членов первого отряда космонавтов, и Гагарина задолго до его полета в космос 12 апреля 1961 года.

Посетители выставки познакомятся также с творчеством других фотожурналистов ТАСС: о новых космических победах страны весь мир узнавал из сообщений, которые сопровождались портретами летчиков-космонавтов, снятыми фотокорреспондентами агентства. В этот же день Музей космонавтики, ТАСС и "Почта России" проведут акцию "Покоряй космос с нами", которая стартует в 15:00 в зале "Утро космической эры". Каждый желающий сможет отправить памятную открытку не только по России, но и в любую другую страну.

Специально для акции был подготовлен лимитированный тираж почтовых открыток с изображениями главных космических событий. Часть из них проиллюстрирована историческими и современными снимками ТАСС.

Интерактивный гид

Посетители Музея космонавтики уже знакомы с работами ТАСС об истории освоения космоса. Четыре мультимедийных проекта агентства уже стали частью экспозиции: "МКС. Многолетняя коллективная стройка", "Спутник-1" - о полете первого искусственного спутника Земли; "Космонавты" - о людях и рекордах; "Буран. Разбор полета" - о первом в истории ракетоплане, который побывал в космосе без экипажа и вернулся на Землю в автоматическом режиме.

Музей космонавтики сегодня входит в тройку самых посещаемых музеев Москвы. Его история началась с зала "Утро космической эры", который открылся в 1981 году в основании монумента "Покорителям космоса" к 20-летию со дня полета в космос Гагарина. Современная экспозиция музея состоит из восьми выставочных залов, а его коллекция насчитывает более 98 тыс. единиц хранения, среди которых образцы ракетно-космической техники, документы, личные вещи и многое другое.