Андрей Резниченко вошел в тройку лауреатов конкурса "Энергия пера"

Ассоциация "Глобальная энергия" подвела итоги Международного медийного конкурса "Энергия пера". Лучшими работами признаны материалы трех журналистов за аналитический подход, глубину исследования темы и литературное мастерство. В их число вошел Андрей Резниченко, руководитель редакции "Наука", автор спецпроекта "Тайны радиационных технологий", подготовленного совместно с госкорпорацией "Росатом".

"Проект "Тайны радиационных технологий" сам по себе уникален – наверное, это первый в ведущих федеральных СМИ мультимедийный лонгрид, посвященный особенностям использования свойств радиации в медицине, сельском хозяйстве, создании новых материалов и во многом другом. "Росатом" использует этот проект фактически как учебный материал и для своих специалистов, и для других СМИ, – рассказал Андрей Резниченко. – Премия для меня была совершенно неожиданной. Испытал настоящий приятный шок, потому что это самая престижная в мире журналистская награда по энергетике. Над проектом трудилось большое количество специалистов ТАСС – мультимедийная команда у нас одна из лучших в мире, поэтому это наша общая награда! Поздравляю всех причастных!"

Победители будут награждены в рамках Лауреатской недели премии "Глобальная энергия" в начале октября.

Конкурс "Энергия пера" учрежден ассоциацией "Глобальная энергия" в 2004 году. Ежегодно жюри награждает журналистов, совершивших значительный вклад в освещение и информационное сопровождение вопросов, решений и тенденций глобальной энергетики.

Ассоциация "Глобальная энергия" занимается развитием международных исследований и проектов в области энергетики при поддержке ПАО "Газпром", ПАО "Сургутнефтегаз" и ПАО "ФСК ЕЭС", управляет международной энергетической премией "Глобальная энергия", выступает организатором одноименного саммита, а также реализует Международную молодежную программу.