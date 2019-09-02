Спецпроект ТАСС выиграл в конкурсе фестиваля креативных индустрий G8

Спецпроект ТАСС "Италия. История одного падения" выиграл в номинации "Медиа/спецпроекты" в конкурсе фестиваля креативных индустрий G8.

Спецпроект рассказывает об арктической экспедиции на дирижабле "Италия" под командованием Умберто Нобиле, а также о спасательной операции, главную роль в которой сыграл советский ледокол "Красин".

Проект сочетает в себе сразу несколько видов инфографики. Спецпроект содержит 3D-модель дирижабля в разрезе, анимированную 3D-модель момента его крушения, а также две интерактивные карты, одна из которых является масштабной реконструкцией маршрутов всех основных участников поисковой операции и ее ключевых событий.

"Италия. История одного падения" – самый титулованный спецпроект ТАСС. В числе престижных международных премий, которых был удостоен проект, – серебро Kantar Information is Beautiful Awards и бронзовая награда конкурса Malofiej.

"Конкурс G8 привлекает серьезное внимание всех, кто занимается режиссурой, дизайном и визуальными коммуникациями. Непросто в условиях серьезной конкуренции получить награду за мультимедийный спецпроект исторической тематики. Наша награда демонстрирует не только уровень специалистов, работающих в ТАСС, но и интерес к подобным проектам. Горжусь коллегами, которые взялись за эту внеплановую задачу и реализовали ее с качеством, достойным наград на международных и российских конкурсах. В 2020 году нас ждут новые вызовы и новые темы. Мы обязательно используем опыт проекта "Италия. История одного падения". Благодарен команде конкурса G8 за организацию мероприятия, за авторитетное международное жюри, за увлекательные лекции и мастер-классы. Очень ждем G8 в следующем году и обязательно отправим туда свои новые работы", – отметил руководитель студии инфографики ТАСС Алексей Новичков.