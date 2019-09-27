Пять спецпроектов ТАСС вошли в лонг-лист премии Kantar Information is Beautiful Awards

Пять специальных проектов агентства ТАСС вошли в лонг-лист престижной международной премии Kantar Information is Beautiful Awards, (Kantar IIB Awards), которой отмечаются лучшие мировые проекты с точки зрения визуализации данных, инфографики, интерактивных проектов и искусства подачи информации.

В категорию Maps, Places & Spaces ("Карты, места и пространства") попали "Меркатор. О дивный плоский мир" и "Полтава, Карл!", в категорию Science & Technology ("Наука и технологии") – "МКС. Многолетняя коллективная стройка" и "Буран": Разбор полета", в категорию Visualization & Information Design ("Визуализация и информационный дизайн") – "Немалой кровью".

"В этом году в лонг-лист вошли практически все наши крупные совместные работы со студией инфографики, – рассказывает руководитель группы специальных проектов отдела контент-продюсирования редакции сайта tass.ru Кристина Недкова. – И это несмотря на то, что уровень проектов, представленных на премии, постоянно растет и выдерживать конкуренцию становится все сложнее. Но мы успешно справляемся и держим планку. Особенно рады за "Немалой кровью" и "Меркатор. О дивный плоский мир" (считаем, что этот проект может быть наиболее интересен для западного «визуального» экспертного сообщества). Ждем 1 октября и объявления шортлиста".

В проекте "Меркатор. О дивный плоский мир" рассказывается о способе показать мир на плоскости, который в XVI веке изобрел фламандский картограф Герард Меркатор. Авторы лонгрида изучили его карту, описали самые грубые ошибки, отыскали курьезные факты и объяснили преимущества, благодаря которым это изображение земного шара остается востребованным и сейчас.

В спецпроекте "Полтава, Карл!" редакция ТАСС постаралась восстановить потерянные причинно-следственные связи и объяснить значение Полтавской битвы для России, Швеции и ряда европейских государств.

Проект "МКС. Многолетняя коллективная стройка" представляет собой интерактивный таймлайн, посвященный истории Международной космической станции.

Спецпроект "Буран". Разбор полета" рассказывает о первом в истории крылатом космическом аппарате, который побывал в космосе без экипажа и вернулся на Землю в автоматическом режиме.

В проекте "Немалой кровью" представлены две истории о том, зачем сдавать кровь и почему это нужно делать регулярно.

Спецпроекты ТАСС дважды становились лауреатами Kantar IIB Awards в основных номинациях: в 2017 году "Когда пришел Наполеон" был награжден "золотом" в номинации "Окружающая среда и карты", а в 2018-м "Италия". История одного падения" заняла второе место в номинации "Карты, места и пространства".