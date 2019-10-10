Сергей Михайлов возглавит секцию "Массовые коммуникации" культурного форума в Петербурге

VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум, организованный правительством РФ, Министерством культуры и правительством Санкт-Петербурга, состоится 14-16 ноября 2019 года. В его рамках пройдут деловая программа для специалистов из разных областей культуры и фестивальная часть, которая включает в себя культурные мероприятия. Страной-гостем форума в этом году будет Китайская Народная Республика.

Работу секции "Массовые коммуникации", которая пройдет в рамках форума, возглавит генеральный директор информационного агентства России ТАСС Сергей Михайлов. В этом году ее главная тема – код коммуникаций в условиях глобализации. В центре внимания участников будут одни из самых обсуждаемых проблем медиасообщества: вирусный контент, этика журналиста, медиа и технологии.

"За прошедшие годы секция стала авторитетной площадкой, где в доверительной и дружеской атмосфере мы обсуждаем современные медиатренды и проекты, которые формируют культуру современного общества. ТАСС подготовил насыщенную программу, которая, я уверен, будет интересна не только профессионалам", – отмечает Сергей Михайлов.

ТАСС также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.

В этом году участников ждет рекордное количество событий: в рамках секции пройдет 11 мероприятий, на которых выступят более 40 российских и иностранных спикеров: представители власти, главы ведущих отечественных и зарубежных СМИ, блогеры, руководители крупнейших театров, музеев и галерей страны, писатели и художники.

Ключевым событием форума станет пленарная дискуссия "Голос искусства в медиапространстве", которая пройдет в рамках секции "Массовые коммуникации". Впервые в качестве ее модератора выступит генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

Участники дискуссии обсудят, как формируется и меняется массовый спрос на информацию о культуре, как популяризировать искусство в СМИ и какие новые медиаформаты способны вовлечь в диалог с вечным современного пользователя. В мероприятии примут участие вице-премьер правительства России Ольга Голодец, министр культуры Владимир Мединский, главный редактор The Art Newspaper (Великобритания) и автор книг по истории искусства Элисон Коул, режиссер и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, глава отдела по связям с общественностью и государственными органами в России, странах СНГ, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки корпорации Google Дона Рас-Леви и другие деятели искусства и СМИ.

О главных угрозах массовых коммуникаций на дискуссии "Формула коммуникаций: диалог о фейк ньюс и постправде" расскажут легенды российской журналистики. В их числе первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов и главный редактор и владелец газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев.

Последствия единовластия алгоритмов и их влияние на выбор человека, создание цифровой реальности и искусства станут ключевыми вопросами ток-шоу "Ваша информированность – в руках алгоритмов". Ахмед Эльгамаль, директор лаборатории Art&AI Ратгерского университета (США), автор искусственного художника AICAN, произведения которого выставляются в галереях многих стран, поделится опытом создания цифровых произведений искусства и в целом – с новым форматом художественного творчества. Джеймс Уильямс, сооснователь движения Time Well Spent (США), цель которого – инициировать диалог между корпорациями и обществом о роли технологий в нашем будущем, расскажет о том, как создать экосистему, где технологии помогают людям достигать больших целей, а не охотятся за их вниманием. В числе других участников секции – Джули Фриман, куратор художественного направления института Open Data Institute (Великобритания) и художник, чья деятельность основана на теории и практическом применении данных в качестве художественного материала при создании арт-продуктов, и Марта Пейрано, ведущая испанского телеканала LaSexta, выступающая за необходимость защиты собственной анонимности и персональных данных пользователями.

О культуре общения, конкуренции и ответственности журналиста пойдет речь на круглом столе "Самоцензура и этика журналиста в эпоху хайпа". Российские и международные эксперты поделятся мнением о том, что такое качественная журналистика и востребована ли она сегодня, выскажут свою точку зрения о границах этического поведения представителей профессии и формировании самоцензуры в эпоху, когда каждый пользователь Интернета создает контент. В дискуссии примут участие генеральный директор информационного агентства "Танюг" Бранка Джукич (Сербия), генеральный секретарь Европейского альянса информационных агентств Александр Гибои (Швейцария), генеральный директор ИД "Аргументы и факты" Руслан Новиков и руководитель ТАСС Северо-Запад Александр Потехин.

Анти-пресс-конференция "О чем говорят иностранные СМИ" – это мероприятие будет интересно прежде всего деятелям сферы культуры, которые впервые получать возможность задать свои вопросы представителям популярных зарубежных изданий. Ключевые темы – как отечественным произведениям быть услышанными за рубежом, какие культурные проекты и мероприятия интересны иностранным журналистам и как строить с ними работу. Среди участников анти-пресс-конференции: современный художник Покрас Лампас, сценарист и режиссер Алексей Герман, писатель и литературовед Евгений Водолазкин и представители иностранных медиа, пишущих на темы культуры, – The Art Newspaper (Великобритания), El Universal (Мексика) и др.

В этом году отдельный блок секции посвящен подростковым медиа. Эксперты круглого стола "У тинейджера в голове: подростковые СМИ" обсудят, как вовлечь подростков в создание новостных, культурных и образовательных СМИ, и, главное, как их научить безопасности в информационном пространстве. Участие в дискуссии примут заместитель главного редактора ТАСС Дарья Пенчилова, лидер международного проекта Voice of Youth Екатерина Лукша, председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, главный редактор журнал Phosphore (Франция) Дэвид Гройсен, генеральный директор Mango TV (Китай) Цай Хуайцзюнь, президент MTV (США) Крис МакКарти и другие руководители медиа.

Общественный поток откроет двери секции широкой аудитории питчинг-сессией "Сам себе продюсер!". Юные авторы каналов и блогов с миллионными просмотрами и аудиторией в формате стендап-шоу представят свои медиапроекты. Среди участников – одна из авторов YouTube канала "Лучшие подружки" Виктория Зелик, успевшая стать актрисой в Голливуде 12-летняя Лиза Анохина – создатель персонального блога в Инстаграм, а также Александра и Софа Набатчиковы, авторы канала Sasha Ice с почти двухмиллионной аудиторией подписчиков.

В борьбе за носителя главных знаний о медиаиндустрии профессиональные журналисты встретятся с популярными блогерами. Среди участников: редактор Vedomosti.ru Максим Товкайло, главный редактор Cosmopolitan Россия Алена Пенева, основатель PeopleTalk Лаура Джугелия, журналист и создатель авторской рассылки и проекта "Интервью о личном" Иван Сурвилло и комментатор телеканала "Матч ТВ" Нобель Арустамян. В формате ток-шоу "Журналисты VS блогеры. Кто кого?" они выяснят, кто лучше понимает аудиторию, придумывает контент и умеет его продвигать.

В пресс-центре ТАСС пройдет серия лекций Public Talks с главными медиаперсонами Петербурга. Среди них – Дмитрий Пучков, кинопереводчик, писатель и публицист, известный любителям кино под псевдонимом Гоблин, и Иван Логос, продюсер фестиваля электронной музыки, искусства и городской культуры Gamma, ставший претендентом на статус главного техно-события страны.

Завершат программу секции "Поэтические баттлы о популярном и вечном". В ярком литературном состязании сразятся популярные современные рэп-исполнители и поэты. Московская поэтесса и продюсер проекта #ЗБС: Здесь будут стихи Тина Каваль вызвала на бой рэп-исполнителя, участника рэп-баттлов Вячеслава Машнова, известного также под псевдонимами Гнойный, Соня Мармеладова и Слава КПСС.

Получить актуальную информацию о программе и спикерах секции "Массовые коммуникации" можно на официальном сайте VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.