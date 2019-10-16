Два спецпроекта ТАСС вошли в шорт-лист премии Kantar IIB

Два специальных проекта агентства ТАСС вошли в шорт-лист престижной международной премии Kantar Information is Beautiful Awards (Kantar IIB Awards), которой отмечаются лучшие мировые проекты с точки зрения визуализации данных и искусства подачи информации.

В категорию Maps, Places & Spaces ("Карты, места и пространства") попал проект "Меркатор. О дивный плоский мир", в номинацию Science & Technology – проект "Буран": Разбор полета".

"В этом году есть шансы у двух проектов ТАСС, что безусловно прогресс. Радостно также видеть участников из России в других номинациях. Будем болеть за всех. Конкуренция серьезная, особенно в Science & Technology. Притом что количество работ, присланных на премию со всего мира, снижается, общий уровень проектов существенно вырос. Очень ждем результатов", – отметил руководитель студии инфографики ТАСС Алексей Новичков.

Победители премии будут объявлены на церемонии награждения в Лондоне 20 ноября. Спецпроекты ТАСС дважды становились лауреатами Kantar IIB Awards в основных номинациях: в 2017 году "Когда пришел Наполеон" был получил золото в номинации "Окружающая среда и карты", а в 2018-м "Италия". История одного падения" занял второе место в номинации "Карты, места и пространства".