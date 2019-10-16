Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Два спецпроекта ТАСС вошли в шорт-лист премии Kantar IIB

В лидерах – "Меркатор. О дивный плоский мир" и "Буран": Разбор полета"
Описание
© ТАСС

Два специальных проекта агентства ТАСС вошли в шорт-лист престижной международной премии Kantar Information is Beautiful Awards (Kantar IIB Awards), которой отмечаются лучшие мировые проекты с точки зрения визуализации данных и искусства подачи информации.

В категорию Maps, Places & Spaces ("Карты, места и пространства") попал проект "Меркатор. О дивный плоский мир", в номинацию Science & Technology – проект "Буран": Разбор полета".

"В этом году есть шансы у двух проектов ТАСС, что безусловно прогресс. Радостно также видеть участников из России в других номинациях. Будем болеть за всех. Конкуренция серьезная, особенно в Science & Technology. Притом что количество работ, присланных на премию со всего мира, снижается, общий уровень проектов существенно вырос. Очень ждем результатов", – отметил руководитель студии инфографики ТАСС Алексей Новичков.

Победители премии будут объявлены на церемонии награждения в Лондоне 20 ноября. Спецпроекты ТАСС дважды становились лауреатами Kantar IIB Awards в основных номинациях: в 2017 году "Когда пришел Наполеон" был получил золото в номинации "Окружающая среда и карты", а в 2018-м "Италия". История одного падения" занял второе место в номинации "Карты, места и пространства".

Реклама на ТАСС
Фотовыставка к 75-летию МГИМО открылась перед штаб-квартирой ТАСС
Герои фотографий - политики, лидеры государств и общественные деятели, в числе которых Билл Клинтон, Николя Саркози и Маргарет Тэтчер. Они в разное время посещали вуз и читали в нем лекции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС