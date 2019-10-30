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"Россия – Африка": в погоне за спикером

ТАСС провел одно из важных событий саммита и стал лидером по цитируемости в других СМИ среди российских агентств
Стенд информационного агентства ТАСС на саммите "Россия – Африка" Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Стенд информационного агентства ТАСС на саммите "Россия – Африка"
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

Минувшая неделя прошла в ТАСС под знаком саммита "Россия – Африка" – нового масштабного мероприятия, к которому агентство готовилось в условиях очень сжатых сроков. Несмотря на огромное число участников и непростую специфику мероприятия, все прошло успешно: корреспонденты ТАСС активно отрабатывали повестку, записывали на стенде агентства эксклюзивные интервью.

ТАСС провел одно из ключевых событий саммита – форум информационных агентств "Россия – Африка". Особый статус ему придала встреча президента России Владимира Путина с его участниками. Глава государства выразил уверенность, что собравшиеся донесут "весь смысл и характер этого мероприятия" до своих зрителей и читателей.

"Форум информагентств "Россия – Африка" исторический. Что особенно важно, при подготовке этого форума мы впервые напрямую контактировали с африканскими информагентствами. Теперь у нас есть наработанные контакты и, значит, ясные перспективы возможных совместных проектов. Африканские коллеги очень надеются на координирующую роль ТАСС и России, хотят учиться, перенимать наш опыт", – отметил директор управления международных связей ТАСС Олег Островидов.

По словам главного редактора агентства Михаила Петрова, "ТАСС смог не только подробно осветить мероприятия форума и саммита, но и продолжить практику эксклюзивных интервью". "Конечно, нельзя не отметить эксклюзив ТАСС – интервью президента РФ Владимира Путина в канун форума. Все это позволило нам занять первую строчку в рейтинге цитируемости в других СМИ среди российских агентств", – отметил главный редактор ТАСС.

По словам Петрова, график саммита и большое число ньюсмейкеров не позволяли корреспондентам в Сочи расслабиться. "Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто в эти два дня находился в постоянной погоне за спикером", – сказал Петров.  

На саммите в Сочи ТАСС также представил фотовыставку о жизни африканских стран и России. Основную часть экспозиции занимали фотографии стран Африки. Тематика снимков охватывала экономическую, социальную, культурную, спортивную сферы жизни – пустынные и пальмовые пейзажи, изображения представителей местной фауны, портреты африканцев в национальных костюмах и снимки современных городов. Значительная часть исторических снимков выставлялась впервые. В выставку вошло более 170 работ фоторепортеров ТАСС.

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