ТАСС соберет ведущих деятелей искусства и медиа на Культурном форуме в Петербурге

Культурные коды в условиях глобализации станут главной темой VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума, который пройдет с 14 по 16 ноября в северной столице. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума, а также проводит секцию "Массовые коммуникации".

О ключевых событиях форума ТАСС расскажет на своих информационных лентах в режиме реального времени. Специальный раздел открыт на сайте агентства: там можно будет узнать новости с главных площадок, увидеть фоторепортажи, познакомиться с заявлениями спикеров и результатами дискуссий. Фотокорреспонденты ТАСС будут вести съемку всех мероприятий форума, открытых для СМИ. На специальном сайте culturalforum.tassphoto.com, который запустил ТАСС, репортажи фотожурналистов агентства будут доступны для просмотра и бесплатного скачивания в высоком разрешении. Здесь же можно найти архивные кадры с форумов предыдущих лет.

В этом году секция "Массовые коммуникации", которую агентство проводит уже в четвертый раз, включает рекордное количество событий. В рамках нее пройдет 14 мероприятий, на которых выступят более 60 российских и иностранных спикеров: представители власти, главы ведущих отечественных и зарубежных СМИ, блогеры, руководители крупнейших театров, музеев и галерей страны, писатели, художники.

Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов впервые выступит в качестве модератора ключевого события секции: пленарной дискуссии "Голос искусства в медиапространстве" , которая состоится 14 ноября. Ее участники обсудят, как формируется и меняется массовый спрос на информацию о культуре, как популяризировать искусство в СМИ и какие новые медиаформаты способны вовлечь в диалог с вечным современного пользователя.

Журналисты ТАСС станут активными участниками событий секции и поделятся своим взглядом на будущее медиа и искусства. Заместитель главного редактора ТАСС Дарья Пенчилова вместе с другими руководителями медиаиндустрии обсудят 15 ноября, как вовлечь подростков в создание новостных, культурных и образовательных СМИ, на круглом столе "У тинейджера в голове: подростковые СМИ". В этот же день заместитель главного редактора ТАСС Лана Самарина примет участие в ток-шоу "Журналисты VS блогеры. Кто кого?", а директор ТАСС Северо-Запад Александр Потехин расскажет о проблемах ответственности журналиста на круглом столе "Самоцензура и журналистская этика в эпоху хайпа". 16 ноября первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман обратит внимание на главные угрозы массовых коммуникаций во время дискуссии "Формула коммуникаций: диалог о фейк-ньюс и постправде" .

Представители ТАСС выступят также модераторами ряда дискуссий секции. В их числе заместитель генерального директора Андрей Соколов, заместитель главного редактора Георгий Каптелин, координатор проектов управления конференций Арминэ Шагинян и специалист отдела корпоративных коммуникаций ТАСС Северо-Запад Ксения Сковородина.

Участники форума также могут познакомиться с работами фотожурналистов ТАСС, которые представлены на выставке "Главные кадры. Театр", открывшейся в Мариинском театре. В экспозицию вошли снимки агентства, рассказывающие о ключевых премьерах и событиях Года театра и Театральной олимпиады 2019 в России, а также кадры из уникального фотоархива ТАСС.

Шеф-фотограф редакции фотоинформации Валерий Шарифулин примет участие в презентации проекта Международного комитета Красного креста "Гуманитарная фотография в современном культурном контексте", посвященном 180-летию изобретения фотографии, которое отмечается в этом году. Мероприятие пройдет 14 ноября в пресс-центре Культурного форума. Он расскажет о работе редакции фотоинформации ТАСС, а также уникальном фотоархиве агентства.

Подробно ознакомиться с программой и участниками всех мероприятий профессиональной секции ТАСС "Массовые коммуникации" можно на сайте Санкт-Петербургского Международного культурного форума.