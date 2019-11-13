Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ТАСС соберет ведущих деятелей искусства и медиа на Культурном форуме в Петербурге

Агентство выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума, а также проводит секцию "Массовые коммуникации", работу которой возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов
Описание
© Руслан Шамуков/ТАСС

Культурные коды в условиях глобализации станут главной темой VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума, который пройдет с 14 по 16 ноября в северной столице. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума, а также проводит секцию "Массовые коммуникации".

О ключевых событиях форума ТАСС расскажет на своих информационных лентах в режиме реального времени. Специальный раздел открыт на сайте агентства: там можно будет узнать новости с главных площадок,  увидеть фоторепортажи, познакомиться с заявлениями спикеров и результатами дискуссий. Фотокорреспонденты ТАСС будут вести съемку всех мероприятий форума, открытых для СМИ. На специальном сайте culturalforum.tassphoto.com, который запустил ТАСС, репортажи фотожурналистов агентства будут доступны для просмотра и бесплатного скачивания в высоком разрешении. Здесь же можно найти архивные кадры с форумов предыдущих лет.

В этом году секция "Массовые коммуникации", которую агентство проводит уже в четвертый раз, включает рекордное количество событий. В рамках нее пройдет 14 мероприятий, на которых выступят более 60 российских и иностранных спикеров: представители власти, главы ведущих отечественных и зарубежных СМИ, блогеры, руководители крупнейших театров, музеев и галерей страны, писатели, художники.

Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов впервые выступит в качестве модератора ключевого события секции: пленарной дискуссии "Голос искусства в медиапространстве", которая состоится 14 ноября. Ее участники обсудят, как формируется и меняется массовый спрос на информацию о культуре, как популяризировать искусство в СМИ и какие новые медиаформаты способны вовлечь в диалог с вечным современного пользователя.

Журналисты ТАСС станут активными участниками событий секции и поделятся своим взглядом на будущее медиа и искусства. Заместитель главного редактора ТАСС Дарья Пенчилова вместе с другими руководителями медиаиндустрии обсудят 15 ноября, как вовлечь подростков в создание новостных, культурных и образовательных СМИ, на круглом столе "У тинейджера в голове: подростковые СМИ". В этот же день заместитель главного редактора ТАСС Лана Самарина примет участие в ток-шоу "Журналисты VS блогеры. Кто кого?", а директор ТАСС Северо-Запад Александр Потехин расскажет о проблемах ответственности журналиста на круглом столе "Самоцензура и журналистская этика в эпоху хайпа". 16 ноября первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман обратит внимание на главные угрозы массовых коммуникаций во время дискуссии "Формула коммуникаций: диалог о фейк-ньюс и постправде".

Представители ТАСС выступят также модераторами ряда дискуссий секции. В их числе заместитель генерального директора Андрей Соколов, заместитель главного редактора Георгий Каптелин, координатор проектов управления конференций Арминэ Шагинян и специалист отдела корпоративных коммуникаций ТАСС Северо-Запад Ксения Сковородина.

Участники форума также могут познакомиться с работами фотожурналистов ТАСС, которые представлены на выставке "Главные кадры. Театр", открывшейся в Мариинском театре. В экспозицию вошли снимки агентства, рассказывающие о ключевых премьерах и событиях Года театра и Театральной олимпиады 2019 в России, а также кадры из уникального фотоархива ТАСС. 

Шеф-фотограф редакции фотоинформации Валерий Шарифулин примет участие в презентации проекта Международного комитета Красного креста "Гуманитарная фотография в современном культурном контексте", посвященном 180-летию изобретения фотографии, которое отмечается в этом году. Мероприятие пройдет 14 ноября в пресс-центре Культурного форума. Он расскажет о работе редакции фотоинформации ТАСС, а также уникальном фотоархиве агентства. 

Подробно ознакомиться с программой и участниками всех мероприятий профессиональной секции ТАСС "Массовые коммуникации" можно на сайте Санкт-Петербургского Международного культурного форума.

Реклама на ТАСС
Журналисты ТАСС стали победителями всероссийских конкурсов
Отмеченные наградами публикации поднимают темы инвестиций в Россию после введения санкций, сохранения культурного наследия и расселения аварийного жилья
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС