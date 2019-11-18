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Саммит Россия – Африка

Фотовыставка, посвященная российско-африканской дружбе, открылась у штаб-квартиры ТАСС

В экспозицию вошли кадры, рассказывающие о ключевых событиях прошедших в октябре в Сочи экономического форума и саммита Россия – Африка
Описание
© Владимир Смирнов/ТАСС

Самые яркие моменты крупнейшего события в истории российско-африканских отношений стали частью фотовыставки, которая открылась сегодня перед штаб-квартирой ТАСС. Экспозиция рассказывает о саммите и экономическом форуме Россия – Африка, прошедших в конце октября в Сочи.

ТАСС выступил официальным фотохост-агентством мероприятия, а также организатором российско-африканского Форума информационных агентств. Фотокорреспонденты ТАСС запечатлели все ключевые события экономического форума и саммита Россия – Африка: всего было опубликовано более 2 тыс. снимков.

В экспозицию вошли 20 самых ярких фотографий. Здесь есть кадры с официальных мероприятий, в числе которых – встреча президента России Владимира Путина с руководителями информационных агентств. Но в большинстве своем это не протокольные снимки: мероприятие в Сочи отличала особая атмосфера доверия и открытости. Выставка демонстрируют широкое разнообразие его событий, при этом стремясь максимально полно передать гамму эмоций участников и удивительное сочетание русского и африканского колорита. На снимках ТАСС делегаты в национальных костюмах делают селфи, позируют возле самовара и знакомятся с продукцией концерна "Калашников".

Теги
РоссияСаммит Россия – Африка
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