Фотовыставка, посвященная российско-африканской дружбе, открылась у штаб-квартиры ТАСС

Самые яркие моменты крупнейшего события в истории российско-африканских отношений стали частью фотовыставки, которая открылась сегодня перед штаб-квартирой ТАСС. Экспозиция рассказывает о саммите и экономическом форуме Россия – Африка, прошедших в конце октября в Сочи.

ТАСС выступил официальным фотохост-агентством мероприятия, а также организатором российско-африканского Форума информационных агентств. Фотокорреспонденты ТАСС запечатлели все ключевые события экономического форума и саммита Россия – Африка: всего было опубликовано более 2 тыс. снимков.

В экспозицию вошли 20 самых ярких фотографий. Здесь есть кадры с официальных мероприятий, в числе которых – встреча президента России Владимира Путина с руководителями информационных агентств. Но в большинстве своем это не протокольные снимки: мероприятие в Сочи отличала особая атмосфера доверия и открытости. Выставка демонстрируют широкое разнообразие его событий, при этом стремясь максимально полно передать гамму эмоций участников и удивительное сочетание русского и африканского колорита. На снимках ТАСС делегаты в национальных костюмах делают селфи, позируют возле самовара и знакомятся с продукцией концерна "Калашников".