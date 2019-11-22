ТАСС представил новую книгу о Ленинградской битве

Презентация книги ТАСС "Ленинградская битва 1941–1944 гг. Партизанский отряд Франциско Гульона: судьба и память" прошла сегодня в Москве. Издание, приуроченное к 75-летию со дня окончания самой продолжительной и кровопролитной битвы Великой Отечественной войны, было представлено на XXIII научно-теоретической конференции "Исторические чтения на Лубянке".

Автор – руководитель отдела корпоративных коммуникаций Санкт-Петербургского регионального информационного центра ТАСС Станислав Вязьменский – в течение четырех с половиной лет собирал материалы в архивах Испании, России и США, Испанского центра в Москве, посвященные одной из наименее изученных страниц Второй мировой войны – партизанскому движению в Ленинградской области и участию в нем испанских антифашистов.

"Тема научной конференции на Лубянке "Советские органы государственной безопасности в годы Второй мировой войны. К 75-летию Победы" потребовала нового взгляда на мою книгу, – рассказал Станислав Вязьменский. – В ней главное место уделяется боевому пути отряда, судьбам его бойцов и патриотическому воспитанию современной молодежи на примерах советско-испанского боевого братства. Я не касался в книге "принадлежности" отряда к НКВД, Главному политуправлению РККА или партийным органам. А между тем, работая в архивах, мне удалось найти книжки красноармейцев на пятерых испанцев, которые были направлены в отряд Франциско Гульона из знаменитой 4-й "испанской" роты ОМСБОН НКВД СССР. А один из выживших во время войны гульоновцев – Павел Филиппович Гриценко – после того, как отряд прекратил существование, активно работал в особом отделе 5-й Ленинградской партизанской бригады, а после войны и до выхода на пенсию трудился в МГБ Эстонской ССР. Это лишь часть документально подтвержденных страниц биографий бойцов отряда, чья деятельность была связана с советскими органами госбезопасности. Из воспоминаний родственников еще одного бойца отряда Хоакина Гомеса, который после войны получил советское гражданство, жил с русской женой в Москве, следует, что он выполнял особое задание советских компетентных органов в Аргентине и на Кубе".

Уже после выхода книги в свет в мае 2019 года автор получил доступ к новым документам из архива ИКП в Испании и Центрального архива Министерства обороны РФ. Они проливают свет на неизвестные до сих пор факты из жизни бойцов отряда Франциско Гульона. Работа над темой продолжается. И, возможно, что во втором издании книги роли советских органов госбезопасности в формировании и деятельности отряда будет посвящена отдельная глава.