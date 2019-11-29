Журналист ТАСС победила в конкурсе Агентства стратегических инициатив

Итоги VIII Всероссийского конкурса журналистов "Предпринимательство в России: история, проблемы, успехи" Агентства стратегических инициатив (АСИ) подвели вчера в Москве. Победителями и лауреатами в девяти номинациях стали журналисты и блогеры со всей страны, в их числе журналист ТАСС Анастасия Степанова и автор мультимедийного портала ТАСС "Это Кавказ" Диана Магомаева.

"Мы в агентстве ТАСС не понаслышке знаем, что значит освещать вопросы предпринимательства. Эта тема постоянно есть у нас как в повседневной информационной повестке дня, так и в рамках освещения национальных проектов. Мы помним, что в нашей стране в общественном сознании образ предпринимателя не всегда был однозначным, поэтому наши сегодняшние лауреаты выполняют большую и важную миссию, рассказывая о том, что значит быть бизнесменом", – сказал на церемонии вручения наград главный редактор информационного агентства ТАСС Михаил Петров.

Победу в номинации "Подготовка кадров для экономики будущего" одержала журналист ТАСС Анастасия Степанова с материалом "Заработал кучу денег, но остался ребенком. 17-летние программисты – о своей работе". "Спасибо АСИ за эту награду, мне очень приятно получить приз именно за этот текст, потому что он вдохновляющий. Мои знакомые, у которых дети подростки и школьники, они показывают этот текст своим детям, и он их вдохновляет хорошо учиться и повторять истории успеха", – поделилась на вручении Степанова.

Лонгрид автора информационного проекта ТАСС "Это Кавказ" Дианы Магомаевой "Красота – не главный критерий. Комфорт – более важное понятие" был признан лучшим среди материалов на тему "Поддержка проектов городского благоустройства и развитие городских сообществ". "Я бы хотела выразить большое спасибо порталу "Это Кавказ", который предоставляет возможность знакомить людей с Северного Кавказа со всем миром. Спасибо большое, это наша общая победа", – сказала Магомаева. Позже, комментируя свою победу, она рассказала о том, почему выбрала именно эту тему. "Дело в том, что я болезненно люблю Грозный, и как только назначили нового главного архитектора, сразу же стало интересно, какие изменения нас ждут. И сейчас вдвойне приятно, так как материал оправдал надежды – Грозный действительно здорово преобразился", – рассказала журналист.

Конкурс АСИ проводится с 2012 года. В этом году поступило 2,5 тыс. заявок от журналистов и блогеров из всех 85 регионов страны. Работы принимались по восьми номинациям. По итогам голосования были отобраны 100 лучших работ, победители получили денежные призы.