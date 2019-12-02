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Дед Мороз посетил штаб-квартиру ТАСС и осмотрел новогоднюю фотовыставку агентства

В новой экспозиции перед зданием агентства собраны красочные фотографии из разных уголков России, объединенные темой Нового года
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

2 декабря в штаб-квартире ТАСС на Тверском бульваре побывал главный волшебник страны – Дед Мороз из Великого Устюга. Он провел традиционную предновогоднюю пресс-конференцию, а после нее – осмотрел новую фотоэкспозицию "Новогоднее настроение", которая открылась на площади перед штаб-квартирой агентства.

Яркие эмоциональные снимки, сделанные репортерами ТАСС в разных регионах страны, рассказывают о подготовке к любимому празднику, зимних развлечениях и забавах. В каждом из мест, где побывали корреспонденты ТАСС, они не только постарались передать атмосферу праздника, но и выделить что-то особенное.

В Красной поляне Дед Мороз посетил оленью ферму, в Белгороде – полетал на флайборде, в Новосибирске – погрузился к обитателям местного океанариума. Также на фотовыставке можно увидеть праздничное шествие Дедов Морозов в Ростове-на-Дону, самый большой в Европе каток с искусственным покрытием на ВДНХ в Москве, городской музыкальный "Дедморобус" в Санкт-Петербурге, спортивные новогодние игры в Омске. Особое место в фотовыставке отведено и самому Деду Морозу.

Новогодний волшебник также записал специальное поздравление для журналистов агентства, которые работают в разных уголках России и за рубежом.

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