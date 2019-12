ТАСС принимает участие в ежегодной национальной выставке "Вузпромэкспо"

Реализация национальных проектов "Наука" и "Образование" стала главной темой шестой научно-образовательной национальной выставки "Вузпромэкспо", которая проходит 11-12 декабря в Москве. ТАСС выступает генеральным информационным партнером этого масштабного события и участником деловой программы.

Сотрудники ТАСС выступят на панельной дискуссии "Репутационный менеджмент и маркетинг вузов как инструмент конверсии в их капитализацию", которая пройдет сегодня в рамках трека "Университет 3.0". Руководитель департамента маркетинга Ольга Кармацкая и руководитель управления продуктового маркетинга Мария Колесниченко поделятся своим опытом в этой сфере. Они поднимут вопрос о роли информационного агентства в работе с репутацией вуза, поговорят о том, что мешает учебным заведениям вести эффективную коммуникацию с аудиторией, а также расскажут, как выстраивать позитивный имидж на федеральном и международном уровнях. Спикеры ТАСС приведут примеры успешного информационного сотрудничества агентства с вузами страны, в числе которых МГИМО, Государственный университет управления, Тюменский государственный университет.

В этот же день шеф-редактор неновостного контента редакции проекта "Стратегические цели развития" Кристина Соловьева выступит модератором дискуссии на стратегической сессии "Цифровая трансформация высшего образования: от модели AS IS к модели TO BE". Ее участники обсудят ключевые направления развития цифровых сервисов в российских вузах.

Ежегодная национальная выставка "Вузпромэкспо" – это представительная площадка для демонстрации достижений российской науки и построения эффективных коммуникаций между научно-образовательным сообществом, государством и бизнесом. Выставка стала стартовой площадкой для сотен уникальных научных разработок, успешно внедренных в производство. Ее организатором выступает Министерство науки и высшего образования России. В этом году в выставке "Вузпромэкспо" принимают участие более ста ведущих российских вузов и научных организаций, 26 инжиниринговых центров, более 50 компаний реального сектора экономики. Участников ждет также насыщенная деловая программа, которая призвана придать новый импульс реализации проектов на стыке науки, образования и бизнеса.