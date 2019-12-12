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Проекты ТАСС получили "Премию Рунета 2019"

Портал "Будущее России. Национальные проекты" и спецпроект "Котификация Рунета" победили в крупнейшем российском интернет-конкурсе
Руководитель редакции сайта tass.ru Маргарита Головина Михаил Джапаридзе/ТАСC
Описание
Руководитель редакции сайта tass.ru Маргарита Головина
© Михаил Джапаридзе/ТАСC

Сразу два проекта ТАСС – "Будущее России. Национальные проекты" и "Котификация Рунета" – стали обладателями самой престижной интернет-награды в России – "Премии Рунета 2019". Ее вручают Российская ассоциация электронных коммуникаций и Координационный Центр национальных доменов .RU/.РФ в рамках Недели российского интернета (RIW 2019). Ежегодно премию получают проекты и организации, внесшие значимый вклад в развитие Рунета. Церемония награждения победителей состоялась в четверг вечером в Доме Пашкова.

В номинации "Государство и общество" победу одержал информационный портал "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС.

"Премия Рунета – это и заслуженная награда, и определенный аванс. Заслуженная – потому что в короткие сроки команде портала "Будущее России. Национальные проекты" удалось создать и запустить качественный ресурс, аккумулирующий наиболее актуальную и точную информацию о реализации этих программ развития. Аванс же потому, что портал вместе с нацпроектами будет расти и развиваться, и в этом смысле мы рассчитываем и впредь оставаться главным источником информации по этой теме. Что касается специальной награды для tass.ru – это уже не первый приз, который получает наш сайт, и мы, безусловно, рады тому, что способны держать эту высокую планку", – отметил главный редактор ТАСС Михаил Петров.

Портал "Будущее России. Национальные проекты" был запущен в апреле текущего года и стал важным инструментом информирования общества о ходе реализации приоритетных национальных проектов, достижениях и успехах страны. В каждом из разделов портала, которые соответствуют темам нацпроектов, аккумулируется актуальная информация со всех регионов страны.

"Мы стремимся сделать информацию о реализации национальных проектов доступной и интересной максимально широкой аудитории. Редакция сознательно отказалась от стандартных отчетов о проделанной работе и ретрансляции релизов. Мы делаем все возможное, чтобы нашим читателям было интересно. Каждый репортаж на нашем портале – это интерактивный рассказ, целостное повествование, которое приковывает внимание и вызывает эмоциональный отклик. В результате актуальные для развития страны темы раскрываются для читателя с новой стороны. Он видит, что национальные проекты – это не сухие документы, а реальные дела, которые уже начали позитивно менять его жизнь, жизнь его соседей, друзей, близких, знакомых к лучшему", – рассказала заместитель главного редактора Лана Самарина.

В свою очередь руководитель редакции портала "Будущее России. Национальные проекты" Виктория Приходько поблагодарила организаторов премии за внимание к проекту. "Перед редакцией портала стоят амбициозные и непростые задачи. У нас прекрасная команда, не сомневаюсь, что у нас получится даже больше, чем может представиться!" – сказала она.

Особую награду – "25 RU: Специальная награда Оргкомитета 25-летия Рунета" – получила работа агентства "Котификация Рунета". Она рассказывает об истории развития российского сегмента интернета и его влиянии на жизнь каждого из нас с середины 1990-х годов до наших дней. Вся инфографика проекта построена на основе визуальных символов глобальной сети – котиках, а по знаковым площадкам домена .RU пользователей ведет главный герой кот Ру.

"Наша команда постоянно ищет новые подходы к специальным проектам, мы стараемся рассказывать истории так, как их еще никто не рассказывал, придумывать нетипичные подходы к визуализации, – прокомментировала руководитель редакции сайта tass.ru Маргарита Головина. – Для этого проекта родилось отличное решение: соединить нашу любовь к интернету и котикам. И вот "Котификация" получает главную премию Рунета. Это большая честь, радость и мотивация продолжать работать. Надеюсь, впереди у нас еще много проектов, которые будут так же тепло встречены аудиторией и профильным сообществом".

Кроме того, в шорт-лист "Премии Рунета 2019" в категории "СМИ и массовые коммуникации" вошел спецпроект ТАСС "Буран". Эта работа агентства посвящена 30-летию первого и единственного полета уникального советского орбитального многоразового корабля. В номинации "Детский Рунет" жюри отметило проект ТАСС для детей и подростков "Ньюм", который  был запущен в августе 2019 года к 115-летию агентства.

Теги
Россия
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