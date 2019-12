Дарья Пенчилова победила в конкурсе "Молодые лидеры Рунета"

Заместитель главного редактора ТАСС Дарья Пенчилова стала лауреатом первого конкурса IT-специалистов "Молодые лидеры Рунета". Церемония награждения прошла в рамках ежегодной "Премии Рунета" в четверг в Доме Пашкова в Москве.

Дарья работает в ТАСС с 2015 года и курирует все digital-направление - флагманский сайт и медиапроекты, а также цифровые продукты агентства. В ее команде - около 200 различных специалистов: журналисты, редакторы, дизайнеры, маркетологи, аниматоры и др.

Во многом благодаря Дарье за четыре года агентство вошло в число лидеров российского медиарынка и провело масштабные преобразования. Под ее руководством в 2018 году состоялся перезапуск флагманского сайта ТАСС. Уже по итогам прошлого года число посетителей tass.ru превысило 155 млн человек, а его ежемесячная аудитория выросла с 12 млн пользователей в 2014 году до 20 млн человек в 2019 году.

Сегодня ТАСС активно разрабатывает новые цифровые проекты, которые получили широкое признание и отмечены престижными международными и российскими наградами. В активе ТАСС - победы в Kantar Information Is Beautiful Awards, Digital Communications Awards, Best of Digital Design Competition, European Digital Media Awards, European Design Awards, Red Dot Design Award, Malofiej.

Команда Дарьи выпустила целую серию знаковых для агентства проектов: "Италия". История одного падения", "Когда пришел Наполеон", "Тунгусский метеорит: что упало, то пропало", "Космонавты", "Буран". Разбор полета", "Меркатор. О дивный плоский мир".

Еще одно важное направление работы команды ТАСС - сохранение в виртуальном пространстве уникального культурного наследия страны. Спецпроекты "Люди, которых возьмут в будущее", "Виртуальный квартирник" и "День театра" сделали его доступным для самой широкой аудитории.

"Такие награды особенно важны в конце года - а он был непростой и очень насыщенный. Я стараюсь как можно чаще говорить слова благодарности моей команде, но премия "Молодые лидеры Рунета" - отличный повод сделать это публично. Спасибо удивительным людям и профессионалам цифровой команды ТАСС за честь с вами работать и сообща делать новое и хорошее. В следующем году жду новых побед для агентства и реализации наших амбициозных планов", - прокомментировала Дарья Пенчилова.

Цель конкурса "Молодые лидеры Рунета" - отметить молодых профессионалов IT-индустрии в возрасте от 18 до 35 лет, которые руководят направлениями в digital-агентствах и IT-компаниях, а также реализуют масштабные проекты в отрасли.

Организатором конкурса выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) при поддержке Фонда президентских грантов.