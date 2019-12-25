Проект ТАСС о блокаде Ленинграда получил премию правительства Санкт-Петербурга

Торжественная церемония награждения победителей конкурса на соискание премии Правительства Санкт-Петербурга в области журналистики прошла во вторник в Доме журналистов северной столицы. Награды вручал губернатор города Александр Беглов.

В номинации "Лучший медийный проект, реализованный информационным агентством" победила работа "Спроси про Ленинград. Ответы на вопросы горожан о блокаде". Авторы материала – журналисты новостного отдела СПб РИЦ ТАСС: сестры Юлия и Екатерина Андреевы, Александра Будер, Олег Павленко, Андрей Грязнов и Шант Даниелян. Публикация, приуроченная к 75-летию со дня полного освобождения города от фашистской блокады, вышла в январе 2019 года.

Идея проекта состояла в том, чтобы рассказать о малоизвестных страницах истории блокады Ленинграда через виртуальный диалог горожан и профессиональных историков. Опросив прохожих на улицах Санкт-Петербурга, журналисты СПб РИЦ ТАСС составили список вопросов, на которые затем ответили специалисты.

"Сейчас многие говорят о том, что молодое поколение ничего не знает о войне и блокаде, – говорит старший корреспондент новостного отдела СПб РИЦ ТАСС Екатерина Андреева. – Но важно не упрекать, а рассказывать. Мы старались расширить знания людей об истории обороны и блокады Ленинграда, ответив на вопросы, которые выходят за рамки стандартной образовательной программы и волнуют наших современников".

Помимо ответов профессиональных историков в проект вошли воспоминания участников войны, жителей блокадного Ленинграда, дневники фронтового корреспондента ЛенТАСС Павла Лукницкого, а также фотохроника битвы за Ленинград.

Ознакомится с проектом-победителем можно по ссылке https://tass.ru/v-strane/6021224.