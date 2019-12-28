ТАСС открыл ледовый "пресс-центр" на Поклонной горе

Примерить на себя роль спикера в ведущем информационном агентстве России с сегодняшнего дня может каждый желающий. Ледовая композиция ТАСС, стилизованная под пресс-центр, открылась на Поклонной горе в рамках V Новогоднего фестиваля "Ледовая Москва. В кругу семьи".

Агентство на протяжении нескольких лет представляет на нем свои ледовые скульптуры. В этом году арт-объект ТАСС оформлен в виде пресс-центра, работа которого – важное направление деятельности агентства. Ежегодно в нем проходит более тысячи пресс-конференций, просветительских и бизнес-событий. Гости фестиваля смогут сделать яркие фото на фоне узнаваемого логотипа ТАСС.

Главной темой мероприятия на Поклонной горе в этом году стали великие русские достижения. Ледовые скульптуры познакомят гостей со знаковыми успехами страны в прошлом и настоящем. Здесь же будут представлены наиболее известные исторические памятники, включая московский Кремль, а также бренды, с которыми ассоциируется современная Россия. В их числе ТАСС – главная новостная служба страны.

Фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" проходит при поддержке правительства Москвы и госкорпорации "Ростех". Каждый день его гостей ждет яркая шоу-программа с участием танцоров, воздушных гимнастов, акробатов и иллюзионистов. Фестиваль продлится до 12 января. ТАСС является его информационным партнером и участником.