{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ТАСС открыл ледовый "пресс-центр" на Поклонной горе

Агентство принимает участие в фестивале "Ледовая Москва. В кругу семьи" 

Примерить на себя роль спикера в ведущем информационном агентстве России с сегодняшнего дня может каждый желающий. Ледовая композиция ТАСС, стилизованная под пресс-центр, открылась на Поклонной горе в рамках V Новогоднего фестиваля "Ледовая Москва. В кругу семьи".

Агентство на протяжении нескольких лет представляет на нем свои ледовые скульптуры. В этом году арт-объект ТАСС оформлен в виде пресс-центра, работа которого – важное направление деятельности агентства. Ежегодно в нем проходит более тысячи пресс-конференций, просветительских и бизнес-событий. Гости фестиваля смогут сделать яркие фото на фоне узнаваемого логотипа ТАСС.

Главной темой мероприятия на Поклонной горе в этом году стали великие русские достижения. Ледовые скульптуры познакомят гостей со знаковыми успехами страны в прошлом и настоящем. Здесь же будут представлены наиболее известные исторические памятники, включая московский Кремль, а также бренды, с которыми ассоциируется современная Россия. В их числе ТАСС – главная новостная служба страны.

Фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" проходит при поддержке правительства Москвы и госкорпорации "Ростех". Каждый день его гостей ждет яркая шоу-программа с участием танцоров, воздушных гимнастов, акробатов и иллюзионистов. Фестиваль продлится до 12 января. ТАСС является его информационным партнером и участником.

Реклама на ТАСС
Проект ТАСС о блокаде Ленинграда получил премию правительства Санкт-Петербурга
Материал "Спроси про Ленинград. Ответы на вопросы горожан о блокаде" победил в номинации "Лучший медийный проект, реализованный информационным агентством"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС